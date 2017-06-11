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Роберт Просинечки: в футболе такое бывает: одна команда играет, а другая – забивает

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки прокомментировал поражение в матче квалификации ЧМ-2018 от Северной Ирландии (0:1).

"Много говорить не хочу. В футболе такое бывает: одна команда играет, а другая – забивает. Мы играли лучше. Впереди у ребят отдых. Потом все разъедутся по клубам. Такое случается. Сегодня мы допустили мало ошибок. 70 процентов владения мяча в нашу пользу было. Думаю, к сентябрю придем в себя.

Сегодня мы увидели сильную сборную Азербайджана. Создали четыре верных голевых момента. Соперник сделал это всего раз и забил. Реализуй мы хоть два из них, то это была бы лучшая игра за последние годы. С Норвегией мы так не играли", — цитирует Просинечки Azerisport.
Теги: Сборная Азербайджана Сборная Северной Ирландии
Сегодня, 01:17
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