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Жереми Матье близок к переходу в "Фенербахче"

Защитник "Барселоны" Жереми Матье близок к тому, чтобы стать игроком "Фенербахче", сообщает Fanatik.

Француз уже дал согласие на переход в турецкий клуб, а представители команды и агент француза обсудили условия личного контракта.
Теги: Матье Барселона Фенербахче Трансферы
Сегодня, 07:17
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