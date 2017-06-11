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Рияд Марез: у меня пока нет предложений от других клубов

Полузащитник "Лестера" Рияд Марез сообщил, что у него на данный момент нет предложений от других клубов.

"Было приятно получить похвалу от такого большого специалиста, как Арсен Венгер. Но между предложениями и слухами есть большая разница, и у меня на столе пока что нет предложений", - приводит слова алжирца Goal.com.
Теги: Марез Лестер
Сегодня, 17:29
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№2 Написал: Kostik (Сегодня, 17:45) #
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Вот в зенит за 40 лямов, хоть клуб заработает
Регистрация: 20.03.2008
№1 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 17:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Потерял момент когда стоило уходить


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
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