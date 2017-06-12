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Диего Коста: не знаю, где буду играть

Нападающий "Челси" Диего Коста рассказал, что пока не знает, где будет выступать в следующем сезоне.

"Не знаю, где буду играть. У меня контракт с "Челси", им виднее. Мне остается ждать решения клуба. Если мне суждено будет уйти, я должен определиться со своим будущим.

Не хочу перейти куда-либо и сесть на скамейку запасных. Готов уйти в аренду, лишь бы постоянно играть", - передает слова Косты "СЭ" со ссылкой на Marca.
Теги: Диего Коста Челси
Сегодня, 12:53
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№5 Написал: Hitman (Сегодня, 14:06) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
в аренду в Спартак
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:05) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
Лучше бы в Атлетико

Атлетико до зимы запрещены трансферы


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:03) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
Топ игрок, который заиграет практически в любом клубе. Лучше бы в Атлетико, отььв аренду

Нам бы вот такого)) yum


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 13:02) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Спартак!
Регистрация: 21.08.2012
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Топ игрок, который заиграет практически в любом клубе. Лучше бы в Атлетико, отььв аренду


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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