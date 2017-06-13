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"Фенербахче" хочет взять в аренду у "Ромы" Сейду Думбия

Нападающий "Ромы" Сейду Думбия на правах аренды может продолжить карьеру в "Фенербахче", сообщает Aspor.

Минувший сезон Сейду провёл на правах аренды в "Базеле". В чемпионате Швейцарии ивуариец сыграл 25 матчей и забил 20 голов.
Теги: Думбия Рома Фенербахче Трансферы
Сегодня, 00:27
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