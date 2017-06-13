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Александр Самедов: здорово играть с соперниками уровня сборной Чили

Полузащитник сборной России Александр Самедов высказался относительно прошедшего матча с командой Чили (1:1).

"Здорово играть с соперниками уровня Чили. Именно в таких матчах и понимаешь, на что ты способен. Мы не так часто встречаемся с южноамериканскими сборными, поэтому это был полезный опыт. Таким командам свойственно хорошее владение мячом, они не боятся играть в футбол, но при этом дают играть и сопернику.

В целом эмоции от встречи с чилийцами нормальные. Игра показала и позитивные моменты, и ту часть, которая нуждается в доработке. У нас впереди еще есть время, и мы будем улучшать наш футбол.

Что касается Новой Зеландии, то это хорошая силовая команда с габаритным футболистами. Нет сомнений, что нас ждет тяжелый матч", – цитируют Самедова "Известия".
Теги: Самедов Сборная России
Сегодня, 10:22
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