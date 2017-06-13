Гари Линекер: Мбаппе выберет "Реал"

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер заявил в твиттере, что форвард "Монако" Килиан Мбаппе в следующем сезоне будет выступать за мадридский "Реал".Напомним, "сливочные" являются основным претендентом на молодого французского форварда.