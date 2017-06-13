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Гари Линекер: Мбаппе выберет "Реал"

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер заявил в твиттере, что форвард "Монако" Килиан Мбаппе в следующем сезоне будет выступать за мадридский "Реал".

Напомним, "сливочные" являются основным претендентом на молодого французского форварда.

Газета.ru
Теги: Линекер Мбаппе Реал Трансферы
Сегодня, 12:05
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