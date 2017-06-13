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"Атлетико" продлил контракт с Антуаном Гризманном

Мадридский "Атлетико" в своем твиттере объявил о продлении контракта с форвардом команды Антуаном Гризманном.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2022 года.
Теги: Гризманн Атлетико
Сегодня, 16:21
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 16:31) #
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Это не значит что Гризман не уйдёт в другой клуб....просто отступные будут несколько другие....БИЗНЕС ТОЛЬКО БИЗНЕС.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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