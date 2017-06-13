Агент Пепе Рейны: не было никаких переговоров с "Миланом"

Агент Мануэль Гарсия Квиллон сообщил, что не ведет переговоры о переходе голкипера "Наполи" Пепе Рейны в "Милан"."Не было никаких переговоров с "Миланом". Рейна - сильный игрок, которого хотят видеть многие клубы в своём составе, но его приоритет - "Наполи", - цитирует агента Calciomercato.