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Ткачук, Билялетдинов и еще четыре игрока покинули "Рубин"

"Рубин" попрощался с шестью футболистами в связи с завершением срока их контрактов, информирует официальный сайт клуба.

Казанская команда рассталась с Денисом Ткачуком, Динияром Билялетдиновым, Иналом Гетигежевым, Владимиром Соболевым, Алишером Джалиловым и Владиславом Куликом.
Теги: Рубин
Сегодня, 08:59
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№9 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 09:56) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Лол. В Рубине денег по ходу вообще не считают. Ткачук уходит бесплатно)
Регистрация: 12.02.2014
№8 Написал: Академия (Сегодня, 09:49) #
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online

Ткачук по начало играл активно, потом сдулся, видимо паспорт делает свое дело.Можно просто сравнить эффективность Макса и Ткачука, по началу на них был сделан акцент в атаке. Макс нет нет выдавал результат, а вот Ткачук под конец совсем прокис. Да и в обороне(отборе) играл не лучше. Но все равно странно, думаю можно было больше извлечь из него, парень то толковый
Регистрация: 20.06.2016
№7 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ткачук не подошёл????

его уровень Крылья или Тосно с Тулой!

Цитата: safonas
в Арарат?)

в Арарат берут с именем, а это шлак...
Регистрация: 23.03.2009
№6 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 09:25) #
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Болеет за:
«Ростов»
Уйдет еще человек 25 не меньше. Процесс построения нового Рубина стартовал.
Регистрация: 30.11.2015
№5 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 09:23) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Точно в Арарат, но не всех! Гетегежева и Джалилова в Зенит к Цаллагову и Терентьеву для комплекта!
Регистрация: 1.06.2017
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 09:19) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Ткачук не подошёл????


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 09:17) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Ну и правильно,от шлака нужно освобождаться.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Mister Футбол (Сегодня, 09:11) #
  • +1
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Ещё пяток прошгоднего заезда скинуть нуно
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:04) #
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в Арарат?)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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