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Нобель Арустамян: "Зенит" ведет переговоры о возвращении Игоря Денисова

"Зенит" хочет вернуть опорного полузащитника Игоря Денисова, информирует комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.

– "Зенит" активен и на российском рынке. Как мы видим, новый старый руководитель клуба Сергей Фурсенко хочет собрать в Питере всех лучших зенитовских воспитанников. По моим данным, петербургский клуб хочет возвращения Игоря Денисова и уже вступил с ним в переговоры. Вопрос еще не решен, но "Зенит" продвинулся уже довольно далеко, трансфер я оцениваю как очень вероятный. Речь идет об аренде на один сезон, – сказал Арустамян.
Теги: Арустамян Денисов Зенит Трансферы
Сегодня, 11:54
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№44 Написал: Бриг (Сегодня, 13:27) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Зенит идет путем московского Арарата...Все ветераны в гости к нам..как сказал летчик Пушкин...
Регистрация: 21.11.2016
№43 Написал: Арес (Сегодня, 13:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Попаша
Посиди-ка в задница столько лет....

О сидении и о задницах он знает все laughing Ну впрочем, любой зенытик знает все о сидении в заднице - сколько они там сидели? С 1923 по 1984? stuck_out_tongue_closed_eyes Периодически улетая в пердь, гда им самое место. Потом еще лет 20 так же. Клуб задовых сидунов. Это не вспоминая о том, как во втордив вылетали


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№42 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:20) #
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online

завидуй, хоть обосцись, но мы чемпионы laughing
Регистрация: 7.12.2016
№41 Написал: daveG MO (Сегодня, 13:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ну всяко лучше Юсупова то... хотя бред, конечно


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010
№40 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:18) #
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online

будет песочек посыпать
Регистрация: 20.04.2016
№39 Написал: pasha Киров (Сегодня, 13:10) #
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online

Цитата: robinzen
ткуда столько человеческой злобы, столько ненависти? чёрт знает.

Посиди-ка в задница столько лет....А тут разовое счастье в юбилейный год...Вот башню и снесло... Они все 16 лет орали мы Спартак ,а вы..., а тут сам Бог велел вылить всю накопившуюся желчь....Тем горьше будет падение...


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№38 Написал: Кристоф (Сегодня, 13:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Откуда столько человеческой злобы, столько ненависти? чёрт знает...

16 лет Спартак не был чемпионом - ты все эти годы у всех местных болельщиков зенита тоже про это спрашивал?
Регистрация: 16.08.2008
№37 Написал: Денис1981 (Сегодня, 13:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
А я на Малафеева в Зените посмотрел бы еще сезон))))
Регистрация: 14.07.2016
№36 Написал: Арес (Сегодня, 12:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Эй, Пенисов, развали им днище!(с) laughing Б/ушных потасканых скупают. Предлагаю вернуть Панова! stuck_out_tongue_closed_eyes


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№35 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:54) #
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Даёшь Зырянова до кучи! sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№34 Написал: nedva Russia (Сегодня, 12:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нормально. Данни- старый, а Денисов с годами всё моложе.
Регистрация: 23.11.2009
№33 Написал: Саня1589 (Сегодня, 12:49) #
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была уже ситуация с тимощуком и аршавиным...
в итоге тимощук просидел на лавке, а когда выходил, было видно, что это игрок, который "сдулся"... по аршавину было чуть лучше, но он выходил на 10 -15 минут.
какой смысл сейчас брать деньгисова...
ох, как я надеюсь, что его не возьмут, ну а если возмут - дай бог сил и терпения виражу чмырить деньгисова куда больше и дольше, чем быстрова.
Причем в ситуации с быстровым я, в целом, быстрова понимал. В клубе не играет, пошел в другой, более сильный клуб. но деньгисов, который развалил анжи и динамо... это край...
Регистрация: 27.01.2017
№32 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 12:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Я бы даже сказал: спартаковской злобы...
Регистрация: 24.09.2013
№31 Написал: Hitman (Сегодня, 12:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
это будет полный крах,пенисов и дзюба развалят зеньку,все таки лимит это сила))
Регистрация: 20.04.2017
№30 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 12:46) #
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Отлично.
Жрите, бомжемрази... Жрите, давитесь...

Откуда столько человеческой злобы, столько ненависти? чёрт знает...
Регистрация: 24.09.2013
№29 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 12:45) #
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А говорят на одни и те же грабли два раза не наступают)
Регистрация: 2.03.2017
№28 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 12:40) #
  • +1
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Еще Петржелу рулетку крутить.
Регистрация: 26.08.2010
№27 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:34) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Быстрова ещё не забудьте.Надеюсь чушь все это.

Цитата: Lord_Vik
Там Зырянов в Зените 2 еще пылит.


фурса и на аршавина намекал
керж смотрю пропал с леты новостей)) тренируется наверное.. не до инстаграм grin
неплохая команда собирается.. bowtie кстати Широков ждет предложения от команды РПФЛ.. может его тоже?

или фурса только воспитанников собирает?


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№26 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 12:32) #
  • +1
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Нобель при этом держал свечку
Регистрация: 21.04.2009
№25 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:31) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Отлично.
Жрите, бомжемрази... Жрите, давитесь...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№24 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:29) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Быстрова ещё не забудьте.Надеюсь чушь все это.

Там Зырянов в Зените 2 еще пылит. smirk
Регистрация: 22.09.2007
№23 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 12:22) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Пусть укрепляются в том же духе на благо московским и краснодару, и третье место с Луческу им покажется мечтой!!!
Регистрация: 1.06.2017
№22 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:19) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Фурсенко умом тронулся. Зачем наступать на одни и те же грабли? Или это ему в кайф?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№21 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:18) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Lord_Vik
больше ада в бомжеклуп


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№20 Написал: fd65 (Сегодня, 12:17) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь я за "моральный" климат в зене спокоен... Денисов, Дзюба, Шатов в одной банке..... С таким составом не то что ЧР выйграть можно, можно и на ЛЧ замахнуться....., главное чтобы по ходу сезона друг друга не перепи#дили и Манчини на х#й не послали.....)))))))
Регистрация: 3.12.2016
№19 Написал: Арес (Сегодня, 12:16) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Eбнyлись похоже с горя.

Не, eбнулись они с рождения, а вот психанули - с горя


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№18 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:13) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Быстрова ещё не забудьте.Надеюсь чушь все это.

Касаева тогда тоже берите, чего уж тут.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№17 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:13) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: Buiser812
Мою любимый инсайдер


Мой чище, а то пованивает...
Регистрация: 26.01.2007
№16 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 12:12) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Быстрова ещё не забудьте.Надеюсь чушь все это.
Регистрация: 15.06.2016
№15 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А Манчини кто - нибудь спрашивает?
Регистрация: 14.04.2008
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