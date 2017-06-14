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Нобель Арустамян: "Зенит" ведет переговоры о возвращении Игоря Денисова
"Зенит" хочет вернуть опорного полузащитника Игоря Денисова, информирует комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
– "Зенит" активен и на российском рынке. Как мы видим, новый старый руководитель клуба Сергей Фурсенко хочет собрать в Питере всех лучших зенитовских воспитанников. По моим данным, петербургский клуб хочет возвращения Игоря Денисова и уже вступил с ним в переговоры. Вопрос еще не решен, но "Зенит" продвинулся уже довольно далеко, трансфер я оцениваю как очень вероятный. Речь идет об аренде на один сезон, – сказал Арустамян.
– "Зенит" активен и на российском рынке. Как мы видим, новый старый руководитель клуба Сергей Фурсенко хочет собрать в Питере всех лучших зенитовских воспитанников. По моим данным, петербургский клуб хочет возвращения Игоря Денисова и уже вступил с ним в переговоры. Вопрос еще не решен, но "Зенит" продвинулся уже довольно далеко, трансфер я оцениваю как очень вероятный. Речь идет об аренде на один сезон, – сказал Арустамян.
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