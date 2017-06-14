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Александр Головин: у нас нет звездных игроков, но мы можем быть сильны командой
Полузащитник сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Конфедераций.
"Наш плюс в том, что мы играем командой. У нас нет таких звездных игроков, как у Португалии, но мы можем быть сильны командой, если все будут на 100% выкладываться. Португалия и Мексика больше любят играть с мячом, контролировать его, но если постараться оставить их без мяча, у них будут проблемы.
Волнения перед стартовым матчем с новозеландцами больше, потому что он официальный. А вообще подготовка к контрольным и официальным матчам не отличается никоим образом. Давления мы никакого не ощущаем, потому что Кубок Конфедераций – это такой же турнир, а к каждому турниру мы готовимся так, чтобы показать свой максимум. У нас есть характер.
Смолов – самый опасный игрок нашей сборной? Я бы тоже выделил Федю. Соперника мы разбираем и ближе к игре будем еще больше смотреть теорию", - цитирует Головина "Р-Спорт".
"Наш плюс в том, что мы играем командой. У нас нет таких звездных игроков, как у Португалии, но мы можем быть сильны командой, если все будут на 100% выкладываться. Португалия и Мексика больше любят играть с мячом, контролировать его, но если постараться оставить их без мяча, у них будут проблемы.
Волнения перед стартовым матчем с новозеландцами больше, потому что он официальный. А вообще подготовка к контрольным и официальным матчам не отличается никоим образом. Давления мы никакого не ощущаем, потому что Кубок Конфедераций – это такой же турнир, а к каждому турниру мы готовимся так, чтобы показать свой максимум. У нас есть характер.
Смолов – самый опасный игрок нашей сборной? Я бы тоже выделил Федю. Соперника мы разбираем и ближе к игре будем еще больше смотреть теорию", - цитирует Головина "Р-Спорт".
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