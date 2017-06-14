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Курский "Авангард" намерен взять в аренду форварда "Краснодара"
Новичок ФНЛ курский "Авангард" планирует взять в аренду у "Краснодара" нападающего Руслана Болова, подтвердил информацию исполнительный директор клуба Леонид Чаплыгин.
Три последних сезона Болов на аналогичных условиях провел в "Волгаре" и в "Факеле", сыграв за этот период в ФНЛ 77 матчей и забив 7 мячей. Ранее 23-летний форвард выступал в нальчикском "Спартаке", у которого его и приобрел "Краснодар".
Болов уже готовится к сезону в "Авангарде", как и еще четверо потенциальных новичков – вратарь Александр Саутин из "Факела", защитник Алексей Концедалов из "Балтики", а также нападающий Иван Подоляк и полузащитник Артем Митасов, с которыми не продлили контракты в "Шиннике". Добавим, что двое последних возвращаются в родной клуб.
По словам Чаплыгина, в предстоящем сезоне "Авангард" будет выступать под руководством прежнего наставника Игоря Беляева, который во вторник начал учебу на категорию Pro. Задачи курян станут известны после заседания учредителей клуба.
Матч ТВ
Три последних сезона Болов на аналогичных условиях провел в "Волгаре" и в "Факеле", сыграв за этот период в ФНЛ 77 матчей и забив 7 мячей. Ранее 23-летний форвард выступал в нальчикском "Спартаке", у которого его и приобрел "Краснодар".
Болов уже готовится к сезону в "Авангарде", как и еще четверо потенциальных новичков – вратарь Александр Саутин из "Факела", защитник Алексей Концедалов из "Балтики", а также нападающий Иван Подоляк и полузащитник Артем Митасов, с которыми не продлили контракты в "Шиннике". Добавим, что двое последних возвращаются в родной клуб.
По словам Чаплыгина, в предстоящем сезоне "Авангард" будет выступать под руководством прежнего наставника Игоря Беляева, который во вторник начал учебу на категорию Pro. Задачи курян станут известны после заседания учредителей клуба.
Матч ТВ
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