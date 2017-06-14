Курский "Авангард" намерен взять в аренду форварда "Краснодара"

Новичок ФНЛ курский "Авангард" планирует взять в аренду у "Краснодара" нападающего Руслана Болова, подтвердил информацию исполнительный директор клуба Леонид Чаплыгин.Три последних сезона Болов на аналогичных условиях провел в "Волгаре" и в "Факеле", сыграв за этот период в ФНЛ 77 матчей и забив 7 мячей. Ранее 23-летний форвард выступал в нальчикском "Спартаке", у которого его и приобрел "Краснодар".Болов уже готовится к сезону в "Авангарде", как и еще четверо потенциальных новичков – вратарь Александр Саутин из "Факела", защитник Алексей Концедалов из "Балтики", а также нападающий Иван Подоляк и полузащитник Артем Митасов, с которыми не продлили контракты в "Шиннике". Добавим, что двое последних возвращаются в родной клуб.По словам Чаплыгина, в предстоящем сезоне "Авангард" будет выступать под руководством прежнего наставника Игоря Беляева, который во вторник начал учебу на категорию Pro. Задачи курян станут известны после заседания учредителей клуба.