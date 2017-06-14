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"Локомотив" объявил о продлении контракта с Тарасом Михаликом

33-летний защитник Тарас Михалик продлил контракт с "Локомотивом". Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18. 15 июня "Локомотив" отправится на тренировочный сбор в Австрию.

"Рад, что моё время в "Локомотиве" продолжается и наше расставание с болельщиками не будет долгим. Впереди насыщенный сезон, еврокубки, большие задачи.

Уже пришло предвкушение: команда собирается после отпуска, мы обсуждаем предстоящие сборы. Уже завтра – за работу!" — цитирует Михалика официальный сайт "Локомотива".
Теги: Локомотив Михалик
Сегодня, 17:48
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