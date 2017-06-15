Игорь Денисов отправился на сбор с "Локомотивом" (фото)

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов вместе с командой отправился на первый сбор в Австрию, информирует пресс-служба клуба.Напомним, ранее сообщалось, что в возвращении опытного футболиста заинтересован "Зенит".