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Игорь Денисов отправился на сбор с "Локомотивом" (фото)

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов вместе с командой отправился на первый сбор в Австрию, информирует пресс-служба клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что в возвращении опытного футболиста заинтересован "Зенит".

Теги: Локомотив Денисов
Сегодня, 08:28
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