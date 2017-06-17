Добро пожаловать в Россию! Представление наших соперников по группе

За какие заслуги они здесь?

Мексика

Новой Зеландии

Португалии

Кто к нам пожаловал?

Мексика

Новая Зеландия

Португалия

А кто их привёз?

Мексика

Новую Зеландию

Португалией

Увидимся ли через год?

Мексики

Новой Зеландией

Португалия