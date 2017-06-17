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Добро пожаловать в Россию! Представление наших соперников по группе
Перед первым матчем Кубка Конфедераций, Rusfootball.info расскажет Вам о тех сборных, что будут противостоять парней Станислава Черчесова на групповом этапе.
Начнём с той команды группы "А", которая не понаслышке знает о грядущем турнире. Речь идёт о мексиканцах.
Мексика – самый опытный участник предстоящего Кубка Конфедераций, она отобралась на этот турнир уже в 7-й раз. С момента розыгрыша КК в Бразилии состоялось 2 Кубка Конфедераций, поэтому было принято решение, что победители турниров 2013-го и 2015-го годов проведут стыковой матч за право сыграть в России в 2017-м. Состоялся он в октябре в Калифорнии и 90 минутами не ограничился: мексиканцы победили со счётом 3:2 только в овертайме, хотя для пиара турнира среди нефутбольных людей приезд американцев пришёлся бы кстати.
Далее перейдем к далеко не самым звёздным парням, уже наверняка уставшим от того, что повсюду их сравнивают со сборной по регби. Команда Новой Зеландии.
Новозеландцы единственные участники Кубка Конфедераций, чья команда располагается ниже в рейтинге ФИФА, чем сборная России. Несмотря на это, данный турнир для них не дебютный, - они уже трижды играли в нём. В Россию команда Новой Зеландии пробилась, выиграв Кубок Наций Океании. Победа далась нелегко - новозеландцы били в финале пенальти и едва взяли верх над хозяйкой турнира командой Папуа - Новой Гвинеи.
Ну и к Португалии. На вопрос, за какие заслуги они здесь, можно смело ответить – за немалые. Португалия выиграла прошедшее Евро, перебегав в финальном матче хозяйку турнира Францию, в победе которой были уверены многие болельщики и специалисты. Турнир команда начала не очень уверенно - с трёх ничьих в группе и выхода в плей-офф с третьего места. Практически никто не ждал от таких португальцев ничего выдающегося. И зря.
Символично, что в финале команда Сантуша справлялась без своей главной звезды, о которой сразу же думает любой фанат футбола, когда речь идёт о Португалии. Роналду получил травму и был вынужден покинуть поле, а его команда добилась своего, но только в добавленное время.
Будем придерживаться установленного порядка. Итак, Мексика.
Вратари: Гильермо Очоа («Гранада», Испания), Альфредо Талавера («Депортиво Толука»), Родольфо Кота («Чивас Гвадалахара»).
Защитники: Нестор Араухо («Сантос Лагуна»), Карлос Сальседо («Фиорентина», Италия), Рафаэль Маркес, Луис Рикардо Рейес Морено (оба – «Атлас»), Диего Рейес («Эспаньол», Испания), Эктор Морено («Байер-04», Германия), Освальдо Аланис («Гвадалахара»).
Полузащитники: Хонатан дос Сантос («Вильярреал», Испания), Мигель Лаюн, Эктор Эррера (все – «Порту», Португалия), Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси», США), Карлос Вела («Реал Сосьедад», Испания), Андрес Гуардадо (ПСВ, Голландия), Хавьер Акино («Тигрес»).
Нападающие: Марко Фабиан («Айнтрахт», Германия), Рауль Хименес («Бенфика», Португалия), Хавьер Эрнандес («Байер», Германия), Орибе Перальта («Америка»), Ирвинг Лосано («Пачука»).
Если бы мексиканские футболисты раскрывали весь свой талант, то эта команда однозначно боролась бы за место в полуфинале Чемпионата мира. Пока же придётся ограничиться Кубком Конфедераций: братья Дос Сантосы, Гуардадо, Вела присутствуют в сборной, но не в роли звёзд мирового масштаба, а этот статус им в своё время прочили. Как ни странно, по-футбольному всё ещё жив тот самый Рафа Маркес из «Барселоны» – ему уже 38, но он надеется съездить капитаном и на свой 5-й чемпионат мира.
В 4-х играх перед Кубком Конфедераций Осорио проводил широкую ротацию, поэтому человеку не в теме достаточно трудно угадать, что у тренера на уме. Очевидна разве что центральная ось, причём от сенсации ЧМ-2014 Гильермо Очоа, так и не сделавшего хорошую клубную карьеру, до нового лучшего бомбардира в истории «Эль Три» Хавьера «Чичарито» Эрнандеса. Ирвинг Лосано знаком немногим, но если он решит выбраться из богатого мексиканского чемпионата, то может зажечь и в Европе, не говоря уж про Кубок Конфедераций. Да, состав Мексики богат не на состоявшихся звёзд, а на подававших надежды игроков, но его качество вполне позволяет пробиваться в финал турнира.
На очереди у нас Новая Зеландия.
Вратари: Стефан Маринович («Унтерхахинг», Германия), Тамати Уильямс («Валвейк», Голландия), Глен Мосс («Ньюкасл Джетс», Австралия).
Защитники: Эндрю Дюрант, Томас Дойл (оба – «Веллингтон Феникс»), Сторм Ру («Сентрал Кост Маринерс», Австралия), Майкл Боксалл («Суперспорт Юнайтед», ЮАР), Кип Колви («Сан-Хосе Эртквейс», США), Темистоклис Тзимопулос («Яннина», Греция), Деклан Уинн («Ванкувер», Канада»), Сэм Бразертон («Сандерленд», Англия), Томми Смит («Ипсвич Таун», Англия), Дейн Ингем («Брисбен Роар», Австралия);
Полузащитники: Билл Туилома («Марсель», Франция), Клейтон Льюис («Окленд Сити»), Майкл МакГлинчи, Алекс Руфер (оба – «Веллингтон Феникс»), Райан Томас («Зволле», Голландия), Марко Рохас («Мельбурн Виктори», Австралия);
Нападающие: Крис Вуд («Лидс», Англия), Монти Паттерсон («Ипсвич Таун», Англия), Шейн Смелц («Борнео», Индонезия), Коста Барбарусес («Веллингтон Феникс»).
Чаще всего новозеландские футболисты становятся известными для отечественной публики через Англию. В первую очередь, это единственный представитель АПЛ защитник Сэм Бразертон и пара нападающих из Чемпионшипа - Крис Вуд и Монти Паттерсон. Все-таки чемпионаты Новой Зеландии или Австралии менее популярны, особенно в наших краях.
Команде "все в белом" (так они зовут себя в противовес команде по регби "все в чёрном") здорово не повезло с травмой Уинстона Рида, игрока лондонского "Вест Хэма. Центральный защитник, который ко всему прочему является капитаном сборной, вылетел в мае на долгий срок и вынужден пропускать турнир. Это, наверное, самый известный и самый лучший игрок среди новозеландцев на данный момент. Впрочем, есть Билл Туилома, первый новозеландец, которого пригласили во французскую Лигу 1. Уже несколько лет, как он играет за "Марсель".
Нельзя не отметить и нападающего Криса Вуда. Несмотря на уже солидный возраст (Крису двадцать пять), он остается главной надеждой новозеландцев на будущее. Пока, правда, он никак не может подняться в премьер-лигу.
Теперь Португалия.
Вратари: Бето («Спортинг»), Хосе Педро Сеа («Порту»), Руй Патрисио («Спортинг»)
Защитники: Бруно Алвеш («Кальяри»), Суареш Седрик («Саутгемптон»), Элизеу Перейра душ Сантуш («Бенфика»), Жозе Фонте («Вест Хэм»), Луиш Нету («Зенит»), Нелсон Семеду («Бенфика»), Пепе («Реал Мадрид»), Рафаэль Геррейро («Боруссия Дортмунд»)
Полузащитники: Андре Силва (Спортинг), Андре Гомеш (Барселона), Данилу Перейра (Порту), Жоау Мариу («Интер»), Жоау Моутиньо («Монако»), Пицци («Бенфика»), Вильям Карвалью («Спортинг»)
Нападающие: Андре Силва («Порту»), Бернардо Силва («Монако»), Криштиану Роналду («Реал Мадрид»), Жельсон Мартинш («Спортинг»), Нани («Валенсия»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»).
Вряд ли есть смысл подробно рассказывать об игроках сборной Португалии. Любой болельщик прекрасно знает основу Сантуша и всё о тех командах, где они играют. Поэтому выделим лишь нескольких футболистов отдельно, от которых мы ждём что-нибудь выдающиеся. И будем помнить о том, что в составе Португалии есть участник отечественного чемпионата - защитник Луиш Нету.
В первую очередь стоит выделить одну из главных звёзд мирового футбола Криштиану Роналду. На него идёт зритель, ему подражают мальчишки по всему миру и от него всегда ждёшь что-нибудь особенное. У российских зрителей будет прекрасная возможность посмотреть вживую на главное лице "Реала". Ну и коротенькое видео, чтобы вы не сомневались в том, какой праздник для любителей футбола приезд Криштиану в Россию (0:59).
Мексика пожаловала в Россию, благодаря Хуану Карлосу Осорио. Колумбийский специалист никогда не работал в сборных, прежде чем возглавить мексиканскую команду, это его первый опыт. В Европе он появлялся только в качестве одного из тренеров «Ман Сити» первой половины нулевых, но как главный тренер перемещается только по Западному полушарию. США, Мексика, Бразилия и, конечно, Колумбия – Осорио поработал много где, но наибольших успехов добился на родине. Сборную Хуан Карлос возглавляет с октября 2015-го, и в целом результат его работы можно было бы назвать хорошим, если бы не одно но, произошедшее в 1/4 Копа Америка: мексиканцы умудрились проиграть Чили 0:7. Виктору Васину этого точно никак не понять.
Новую Зеландию протащил Энтони Хадсон, английский тренер, у которого нет даже странички в Википедии. Хотя завести её наверняка успеют, у англичанина всё ещё впереди - Хадсону всего лишь 36 лет, он самый молодой тренер на Кубке Конфедераций. Планы своей команды на грядущий турнир он оценивает достаточно скромно. В недавнем интервью он заявил, что хочет сделать с командой то, чего новозеландцам в истории ещё не удавалось - победить хотя бы в одной игре на Кубке Конфедераций. В команде Хадсон работает уже три года и, судя по тому, как играли "все в белом" до его прихода, - он неплохо справляется.
С Португалией проделал колоссальную работу Фернанду Сантуш. Он сумел сбалансировать игру сборной Португалии и достичь с ней таких успехов, которых никто и не ждал. Сам Роналду признал Сантуша лучшим тренером 2016 года, то есть поставил Фернанду выше его клубного руководителя Зинедина Зидана. Посмотрим, получится ли у Сантуша показать выдающийся результат на второй международном турнире подряд. Пока, перед началом Кубка Конфедераций Португалия выглядит одним из явных фаворитов. Кстати, Португалия, как и Россия, впервые участвует в этом турнире.
У Мексики с проходом порядок: напрямую в Россию пробиваются 3 из 6 команд финальной стадии отбора, который «Эль Три» возглавляют. Отрыв от идущей на позиции стыковых матчей Панамы составляет 7 очков. Учитывая, что с американцами команда Хуана Карлоса Осорио уже отыграла, речь здесь идёт разве что о деле принципа – сохранении 1-го места. Кстати, о матчах с США: после выездной победы 2:1 и увольнения Юргена Клинсманна команды сыграли вничью 1:1 в Мексике, а Майкл Брэдли отметился вот таким шикарным голом. Нашим мастерам дальнего боя на заметку!
С Новой Зеландией повторная встреча крайне сомнительна. Нам стоит ловить момент и наслаждаться маори, пока есть такая возможность. Досрочно выигравшую свою группу в отборе сборную Новой Зеландии ждут стыковые матчи. Им угрожает пятая команда из Южной Америки (сейчас сложно сказать, кто именно это будет, но вполне может оказаться, например, Аргентина), а это практически наверняка - поражение. Конечно, новозеландцы будут бороться, в силе духа и старании им не откажешь. Но против чилийцев или аргентинцев шансов у них никаких.
Португалия борется за первое место в группе со Швейцарией и пока уступает ей. В очной встрече чемпионы Европы уступили главному противнику, так что в ответном противостоянии Португалии надо строго побеждать, иначе грозят стыковые матчи. Лишний барьер команде Сантуша абсолютно точно не нужен. Без КриРо и компании на чемпионате мира в России будет гораздо скучнее, чем с ними, так что надеемся, Португалия прорвётся.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
За какие заслуги они здесь?
Начнём с той команды группы "А", которая не понаслышке знает о грядущем турнире. Речь идёт о мексиканцах.
Мексика – самый опытный участник предстоящего Кубка Конфедераций, она отобралась на этот турнир уже в 7-й раз. С момента розыгрыша КК в Бразилии состоялось 2 Кубка Конфедераций, поэтому было принято решение, что победители турниров 2013-го и 2015-го годов проведут стыковой матч за право сыграть в России в 2017-м. Состоялся он в октябре в Калифорнии и 90 минутами не ограничился: мексиканцы победили со счётом 3:2 только в овертайме, хотя для пиара турнира среди нефутбольных людей приезд американцев пришёлся бы кстати.
Далее перейдем к далеко не самым звёздным парням, уже наверняка уставшим от того, что повсюду их сравнивают со сборной по регби. Команда Новой Зеландии.
Новозеландцы единственные участники Кубка Конфедераций, чья команда располагается ниже в рейтинге ФИФА, чем сборная России. Несмотря на это, данный турнир для них не дебютный, - они уже трижды играли в нём. В Россию команда Новой Зеландии пробилась, выиграв Кубок Наций Океании. Победа далась нелегко - новозеландцы били в финале пенальти и едва взяли верх над хозяйкой турнира командой Папуа - Новой Гвинеи.
Ну и к Португалии. На вопрос, за какие заслуги они здесь, можно смело ответить – за немалые. Португалия выиграла прошедшее Евро, перебегав в финальном матче хозяйку турнира Францию, в победе которой были уверены многие болельщики и специалисты. Турнир команда начала не очень уверенно - с трёх ничьих в группе и выхода в плей-офф с третьего места. Практически никто не ждал от таких португальцев ничего выдающегося. И зря.
Символично, что в финале команда Сантуша справлялась без своей главной звезды, о которой сразу же думает любой фанат футбола, когда речь идёт о Португалии. Роналду получил травму и был вынужден покинуть поле, а его команда добилась своего, но только в добавленное время.
Кто к нам пожаловал?
Будем придерживаться установленного порядка. Итак, Мексика.
Вратари: Гильермо Очоа («Гранада», Испания), Альфредо Талавера («Депортиво Толука»), Родольфо Кота («Чивас Гвадалахара»).
Защитники: Нестор Араухо («Сантос Лагуна»), Карлос Сальседо («Фиорентина», Италия), Рафаэль Маркес, Луис Рикардо Рейес Морено (оба – «Атлас»), Диего Рейес («Эспаньол», Испания), Эктор Морено («Байер-04», Германия), Освальдо Аланис («Гвадалахара»).
Полузащитники: Хонатан дос Сантос («Вильярреал», Испания), Мигель Лаюн, Эктор Эррера (все – «Порту», Португалия), Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси», США), Карлос Вела («Реал Сосьедад», Испания), Андрес Гуардадо (ПСВ, Голландия), Хавьер Акино («Тигрес»).
Нападающие: Марко Фабиан («Айнтрахт», Германия), Рауль Хименес («Бенфика», Португалия), Хавьер Эрнандес («Байер», Германия), Орибе Перальта («Америка»), Ирвинг Лосано («Пачука»).
Если бы мексиканские футболисты раскрывали весь свой талант, то эта команда однозначно боролась бы за место в полуфинале Чемпионата мира. Пока же придётся ограничиться Кубком Конфедераций: братья Дос Сантосы, Гуардадо, Вела присутствуют в сборной, но не в роли звёзд мирового масштаба, а этот статус им в своё время прочили. Как ни странно, по-футбольному всё ещё жив тот самый Рафа Маркес из «Барселоны» – ему уже 38, но он надеется съездить капитаном и на свой 5-й чемпионат мира.
В 4-х играх перед Кубком Конфедераций Осорио проводил широкую ротацию, поэтому человеку не в теме достаточно трудно угадать, что у тренера на уме. Очевидна разве что центральная ось, причём от сенсации ЧМ-2014 Гильермо Очоа, так и не сделавшего хорошую клубную карьеру, до нового лучшего бомбардира в истории «Эль Три» Хавьера «Чичарито» Эрнандеса. Ирвинг Лосано знаком немногим, но если он решит выбраться из богатого мексиканского чемпионата, то может зажечь и в Европе, не говоря уж про Кубок Конфедераций. Да, состав Мексики богат не на состоявшихся звёзд, а на подававших надежды игроков, но его качество вполне позволяет пробиваться в финал турнира.
На очереди у нас Новая Зеландия.
Вратари: Стефан Маринович («Унтерхахинг», Германия), Тамати Уильямс («Валвейк», Голландия), Глен Мосс («Ньюкасл Джетс», Австралия).
Защитники: Эндрю Дюрант, Томас Дойл (оба – «Веллингтон Феникс»), Сторм Ру («Сентрал Кост Маринерс», Австралия), Майкл Боксалл («Суперспорт Юнайтед», ЮАР), Кип Колви («Сан-Хосе Эртквейс», США), Темистоклис Тзимопулос («Яннина», Греция), Деклан Уинн («Ванкувер», Канада»), Сэм Бразертон («Сандерленд», Англия), Томми Смит («Ипсвич Таун», Англия), Дейн Ингем («Брисбен Роар», Австралия);
Полузащитники: Билл Туилома («Марсель», Франция), Клейтон Льюис («Окленд Сити»), Майкл МакГлинчи, Алекс Руфер (оба – «Веллингтон Феникс»), Райан Томас («Зволле», Голландия), Марко Рохас («Мельбурн Виктори», Австралия);
Нападающие: Крис Вуд («Лидс», Англия), Монти Паттерсон («Ипсвич Таун», Англия), Шейн Смелц («Борнео», Индонезия), Коста Барбарусес («Веллингтон Феникс»).
Чаще всего новозеландские футболисты становятся известными для отечественной публики через Англию. В первую очередь, это единственный представитель АПЛ защитник Сэм Бразертон и пара нападающих из Чемпионшипа - Крис Вуд и Монти Паттерсон. Все-таки чемпионаты Новой Зеландии или Австралии менее популярны, особенно в наших краях.
Команде "все в белом" (так они зовут себя в противовес команде по регби "все в чёрном") здорово не повезло с травмой Уинстона Рида, игрока лондонского "Вест Хэма. Центральный защитник, который ко всему прочему является капитаном сборной, вылетел в мае на долгий срок и вынужден пропускать турнир. Это, наверное, самый известный и самый лучший игрок среди новозеландцев на данный момент. Впрочем, есть Билл Туилома, первый новозеландец, которого пригласили во французскую Лигу 1. Уже несколько лет, как он играет за "Марсель".
Нельзя не отметить и нападающего Криса Вуда. Несмотря на уже солидный возраст (Крису двадцать пять), он остается главной надеждой новозеландцев на будущее. Пока, правда, он никак не может подняться в премьер-лигу.
Теперь Португалия.
Вратари: Бето («Спортинг»), Хосе Педро Сеа («Порту»), Руй Патрисио («Спортинг»)
Защитники: Бруно Алвеш («Кальяри»), Суареш Седрик («Саутгемптон»), Элизеу Перейра душ Сантуш («Бенфика»), Жозе Фонте («Вест Хэм»), Луиш Нету («Зенит»), Нелсон Семеду («Бенфика»), Пепе («Реал Мадрид»), Рафаэль Геррейро («Боруссия Дортмунд»)
Полузащитники: Андре Силва (Спортинг), Андре Гомеш (Барселона), Данилу Перейра (Порту), Жоау Мариу («Интер»), Жоау Моутиньо («Монако»), Пицци («Бенфика»), Вильям Карвалью («Спортинг»)
Нападающие: Андре Силва («Порту»), Бернардо Силва («Монако»), Криштиану Роналду («Реал Мадрид»), Жельсон Мартинш («Спортинг»), Нани («Валенсия»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»).
Вряд ли есть смысл подробно рассказывать об игроках сборной Португалии. Любой болельщик прекрасно знает основу Сантуша и всё о тех командах, где они играют. Поэтому выделим лишь нескольких футболистов отдельно, от которых мы ждём что-нибудь выдающиеся. И будем помнить о том, что в составе Португалии есть участник отечественного чемпионата - защитник Луиш Нету.
В первую очередь стоит выделить одну из главных звёзд мирового футбола Криштиану Роналду. На него идёт зритель, ему подражают мальчишки по всему миру и от него всегда ждёшь что-нибудь особенное. У российских зрителей будет прекрасная возможность посмотреть вживую на главное лице "Реала". Ну и коротенькое видео, чтобы вы не сомневались в том, какой праздник для любителей футбола приезд Криштиану в Россию (0:59).
А кто их привёз?
Мексика пожаловала в Россию, благодаря Хуану Карлосу Осорио. Колумбийский специалист никогда не работал в сборных, прежде чем возглавить мексиканскую команду, это его первый опыт. В Европе он появлялся только в качестве одного из тренеров «Ман Сити» первой половины нулевых, но как главный тренер перемещается только по Западному полушарию. США, Мексика, Бразилия и, конечно, Колумбия – Осорио поработал много где, но наибольших успехов добился на родине. Сборную Хуан Карлос возглавляет с октября 2015-го, и в целом результат его работы можно было бы назвать хорошим, если бы не одно но, произошедшее в 1/4 Копа Америка: мексиканцы умудрились проиграть Чили 0:7. Виктору Васину этого точно никак не понять.
Новую Зеландию протащил Энтони Хадсон, английский тренер, у которого нет даже странички в Википедии. Хотя завести её наверняка успеют, у англичанина всё ещё впереди - Хадсону всего лишь 36 лет, он самый молодой тренер на Кубке Конфедераций. Планы своей команды на грядущий турнир он оценивает достаточно скромно. В недавнем интервью он заявил, что хочет сделать с командой то, чего новозеландцам в истории ещё не удавалось - победить хотя бы в одной игре на Кубке Конфедераций. В команде Хадсон работает уже три года и, судя по тому, как играли "все в белом" до его прихода, - он неплохо справляется.
С Португалией проделал колоссальную работу Фернанду Сантуш. Он сумел сбалансировать игру сборной Португалии и достичь с ней таких успехов, которых никто и не ждал. Сам Роналду признал Сантуша лучшим тренером 2016 года, то есть поставил Фернанду выше его клубного руководителя Зинедина Зидана. Посмотрим, получится ли у Сантуша показать выдающийся результат на второй международном турнире подряд. Пока, перед началом Кубка Конфедераций Португалия выглядит одним из явных фаворитов. Кстати, Португалия, как и Россия, впервые участвует в этом турнире.
Увидимся ли через год?
У Мексики с проходом порядок: напрямую в Россию пробиваются 3 из 6 команд финальной стадии отбора, который «Эль Три» возглавляют. Отрыв от идущей на позиции стыковых матчей Панамы составляет 7 очков. Учитывая, что с американцами команда Хуана Карлоса Осорио уже отыграла, речь здесь идёт разве что о деле принципа – сохранении 1-го места. Кстати, о матчах с США: после выездной победы 2:1 и увольнения Юргена Клинсманна команды сыграли вничью 1:1 в Мексике, а Майкл Брэдли отметился вот таким шикарным голом. Нашим мастерам дальнего боя на заметку!
С Новой Зеландией повторная встреча крайне сомнительна. Нам стоит ловить момент и наслаждаться маори, пока есть такая возможность. Досрочно выигравшую свою группу в отборе сборную Новой Зеландии ждут стыковые матчи. Им угрожает пятая команда из Южной Америки (сейчас сложно сказать, кто именно это будет, но вполне может оказаться, например, Аргентина), а это практически наверняка - поражение. Конечно, новозеландцы будут бороться, в силе духа и старании им не откажешь. Но против чилийцев или аргентинцев шансов у них никаких.
Португалия борется за первое место в группе со Швейцарией и пока уступает ей. В очной встрече чемпионы Европы уступили главному противнику, так что в ответном противостоянии Португалии надо строго побеждать, иначе грозят стыковые матчи. Лишний барьер команде Сантуша абсолютно точно не нужен. Без КриРо и компании на чемпионате мира в России будет гораздо скучнее, чем с ними, так что надеемся, Португалия прорвётся.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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