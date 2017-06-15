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"Локомотив" не взял Майкона на сбор в Австрию

Нападающий Майкон не полетел с "Локомотивом" на первый сбор в Австрию, информирует "Чемпионат".

Срок контракта футболиста с "железнодорожниками" истекает 30 июня, и на данный момент стороны ещё не достигли соглашения по поводу продолжения сотрудничества.

Наиболее вероятно, что полузащитник покинет клуб. Вчера команда собралась на базе в Баковке, и Майкон находился в расположении клуба.
Теги: Локомотив Майкон
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 13:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
за 7 лет в локо 23 мяча, мегамощно для напа smile
Регистрация: 16.07.2011
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