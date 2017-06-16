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Клаудио Браво не сыграет в первом туре Кубка Конфедераций

Вратарь сборной Чили Клаудио Браво пропустит матч 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций 2017 с командой Камеруна, сообщает пресс-служба федерации футбола Чили.

У голкипера выявлено повреждение икроножной мышцы левой ноги.
Теги: Браво Сборная Чили
Сегодня, 05:55
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