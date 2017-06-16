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Унаи Эмери: с уважением отношусь к "Монако", но Мбаппе нужно перейти в "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери заявил, что форварду "Монако" Килиану Мбапе стоит перейти в его команду.

"Я с уважением отношусь к "Монако", но Мбаппе нужно перейти в "ПСЖ". Так будет лучше для него, для нашего клуба, и для сборной Франции", - цитирует Эмери Goal.com.

Напомним, что также в услугах 18-летнего француза заинтересован "Реал" и ряд другие английских клубов.
Теги: Эмери ПСЖ Монако Трансферы
Сегодня, 06:40
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№1 Написал: Хороший Мукунка (Сегодня, 07:44) #
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Тренеришке слова не давали. А Мбаппе действительно нужно поменять клуб, хоть и в ПСЖ перейти, но точно не в Реал - командишку симулянтов и набриолиненных девок.
Регистрация: 8.06.2017
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