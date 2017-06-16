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Пако Эррера стал главным тренером хихонского "Спортинга"

Новым главным тренером хихонского "Спортинга" назначен Пако Эррера, сообщает официальный твиттер клуба.

Специалист подписал с "красно-белыми" контракт по схеме "1+1".
Теги: Спортинг Хихон
Сегодня, 07:44
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