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Христо Стоичков: Бердыев – тренер мирового уровня

Экс-форвард "Барселоны", обладатель "Золотого мяча" и "Золотой бутсы", Христо Стоичков считает Курбана Бердыева специалистом мирового уровня.

– В 2011 вы стали советником президента "Ростова". За недавними успехами этой команды следили?

– Да, она провела чудесный сезон. Обыграли "Баварию"! Я знаю, как этот клуб был устроен изнутри, и очень здорово, что вопреки всем проблемам команде удалось подарить зрителям такой праздник. Бердыев – тренер мирового уровня.

– Могли представить тогда, что команда всего через несколько лет пробьется в Лигу чемпионов?

– В тот момент – вряд ли. Все было, скажем так, на среднем уровне. В команде собрали много иностранцев, что, по-моему, не очень хорошо. И были сложности с финансами. Но с тех пор там многое изменилось. Другой тренер, другие футболисты.

– Хотели поработать тогда в "Ростове" на более важной должности – тренером или спортивным директором? Вам этого не предлагали?

– Возможно, Юрий Белоус (на тот момент – гендиректор "Ростова". – Прим.) посчитал, что Стоичков для "Ростова" – это слишком круто, и постеснялся мне предложить? Шучу, конечно. Просто у клуба не было стабильности. А вообще несколько месяцев в Ростове-на-Дону вспоминаю с теплотой. Меня там приняли с любовью.

СЭ
Теги: Ростов Бердыев
Сегодня, 08:19
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