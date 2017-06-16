Христо Стоичков: Бердыев – тренер мирового уровня

Экс-форвард "Барселоны", обладатель "Золотого мяча" и "Золотой бутсы", Христо Стоичков считает Курбана Бердыева специалистом мирового уровня.– Да, она провела чудесный сезон. Обыграли "Баварию"! Я знаю, как этот клуб был устроен изнутри, и очень здорово, что вопреки всем проблемам команде удалось подарить зрителям такой праздник. Бердыев – тренер мирового уровня.– В тот момент – вряд ли. Все было, скажем так, на среднем уровне. В команде собрали много иностранцев, что, по-моему, не очень хорошо. И были сложности с финансами. Но с тех пор там многое изменилось. Другой тренер, другие футболисты.– Возможно, Юрий Белоус (на тот момент – гендиректор "Ростова". – Прим.) посчитал, что Стоичков для "Ростова" – это слишком круто, и постеснялся мне предложить? Шучу, конечно. Просто у клуба не было стабильности. А вообще несколько месяцев в Ростове-на-Дону вспоминаю с теплотой. Меня там приняли с любовью.