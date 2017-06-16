Вратарь сборной Чили Клаудио Браво не сыграет с Камеруном

Вратарь сборной Чили Клаудио Браво не поможет своей команде в первом матче группового этапа Кубка конфедераций с Камеруном, сообщает сайт футбольной федерации Чили.Сегодня Браво пропустил тренировку своей национальной команды, чтобы пройти медицинский тест. По результатам теста стало известно, что повреждение футболиста, которое он получил еще в конце апреля в "Манчестер Сити", имеет положительную динамику в сторону полного восстановления, однако помочь своей сборной в первом матче турнира он точно не сможет.