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Вратарь сборной Чили Клаудио Браво не сыграет с Камеруном
Вратарь сборной Чили Клаудио Браво не поможет своей команде в первом матче группового этапа Кубка конфедераций с Камеруном, сообщает сайт футбольной федерации Чили.
Сегодня Браво пропустил тренировку своей национальной команды, чтобы пройти медицинский тест. По результатам теста стало известно, что повреждение футболиста, которое он получил еще в конце апреля в "Манчестер Сити", имеет положительную динамику в сторону полного восстановления, однако помочь своей сборной в первом матче турнира он точно не сможет.
Газета.ru
Сегодня Браво пропустил тренировку своей национальной команды, чтобы пройти медицинский тест. По результатам теста стало известно, что повреждение футболиста, которое он получил еще в конце апреля в "Манчестер Сити", имеет положительную динамику в сторону полного восстановления, однако помочь своей сборной в первом матче турнира он точно не сможет.
Газета.ru
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