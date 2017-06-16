Все флаги в гости к нам. Группа В

За какие заслуги они здесь?

Германии

чилийцы

Камерун

Австралии

Кто к нам пожаловал?

Германии

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие

Чили

вратари

защитники

полузащитники

нападающие

Камерун

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие

Австралии

А кто их привёз?

Йоахим Лёв

Хуан Антонио Пицци

Уго Броосом

Анте Постекоглу

Увидимся ли через год?

немцами

Чили

австралийцев

Камеруна

Прежде чем летом 2018-го в нашу страну хлынет поток из 31-й сборной-участницы Чемпионата мира, Россия примет куда более скромный во всех отношениях турнир – к нам приедет лишь 7 команд. Зато это даёт возможность получше присмотреться к каждой, что и делаетНу, про путьна Кубок Конфедераций вы всё знаете: с победы немцев на чемпионате мира прошло всего 3 года, а 7:1 в матче с бразильцами не забудутся и через 30 лет.Первую в истории сборной путевку на Кубок Конфедераций(как и мы с португальцами, дебютанты турнира) получили благодаря победе в кубке Америки двухлетней давности. Турнир получился для Чили крайне непростым, но особенно тяжким вышел финал. Соперник оказался более чем грозен – «ла рохе» противостояла сама Аргентина, но в серии пенальти команда Чили оказалась точнее: свою попытку реализовал лишь Месси. Историю повторилась спустя год: второй проигранный по пенальти чилийцам финал заставил Лео и компанию задуматься об уходе из сборной.стал последним участником турнира, ибо Кубок Африки, по итогам которого команда Угор Брооса отобралась на предстоящий турнир, завершился лишь в феврале этого года. Несмотря на наличие Самюэля Это’О, Камерун давненько не блистал на континентальных турнирах, а вот без звёздного форварда сборная пробилась в финал впервые за 9 лет. Не выигрывал Камерун и вовсе с 2002-го, хотя турнир проводится каждые 2 года. Хотя всё могло закончиться и печально, если бы в последнем туре групповой стадии габонец Обамеянг всё-таки распечатал бы ворота Камеруна, а в четвертьфинале сенегалец Садьо Мане забил послематчевый пенальти. Обломав звёзд европейского футбола, «неукротимые львы» в полуфинале справились с Ганой, а в финале с египтянами вырвали победу в концовке благодаря чудо-голу Абубакара.Ну а сильнейшая командаи Океании не побоялась конкуренции, перевелась в азиатскую зону и обосновалась там настолько, что выиграла Кубок Азии в 2015 году. Казахстану, к слову, многие тоже рекомендуют перевестись в азиатскую конфедерацию, но, понятно, не по причине того, что он слишком силён для Европы. Так вот, азиатский Кубок ребята в жёлтом с зелёного континента провели очень уверенно, испытав проблемы только в матчах с Кореей. Но проиграли они тогда, когда было можно – на групповом этапе. В финале же взяли верх благодаря голу Троизи в овертайме.Из основы сборнойобразца Евро-2016 – почти никто. Из 23-х человек, приехавших в Россию, всего 7 ездили во Францию прошлым летом, заметную роль там играли разве что Джан, Хектор, Киммих, Дракслер, назначенный капитаном. Лерой Сане, числивший в предварительном составе, в окончательную заявку не попал, а Диего Демме получил травму на днях. В итоге у Лёва недокомлект (жирным выделены участники Евро-2016):(«Байер»),(«Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»).: Маттиас Гинтер («Боруссия» Д),(«Кёльн»), Бенджамин Хенрихс («Байер»),(«Бавария»),(«Арсенал»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Рома»), Никлас Зюле («Хоффенхайм»).(«Ливерпуль»), Керем Демирбай («Хоффенхайм»),(«ПСЖ»), Леон Горецка («Шальке»), Себастьян Руди («Хоффенхайм»), Ларс Штиндль («Боруссия» М).: Юлиан Брандт («Байер»), Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Амин Юнес («Аякс»).Поскольку в таком составе сборная Германии ещё не собиралась, предполагать основу команды можно исключительно по играм с Данией (1:1) и Сан-Марино (7:0, та ещё репетиция). И это сложно, поэтому скобочек довольно много – Лёв и сам вряд ли однозначно определился с основой. А может и не ставит такой задачи, намереваясь проверить больше игроков. В любом случае, схема 3-5-2, к которую Йоахим использовал на Евро-2016, никуда не делась.Из ребят, о которых широкой публике известно немного, я бы хотел отметить двух новичков «Баварии», которых мюнхенцы забрали у сенсации этого сезона «Хоффенхайма» – это 21-летний центральный защитник Никлас Зюле и 27-летний опорник Себастьян Руди (не путать с Роде, который Мюнхен как раз покидает). В отсутствие Крооса сильную полузащиту должны выстроить капитан Дракслер (если что, ему 23) и 22-летний лидер «Шальке» Леон Горетцка, которого также отправляют в «Баварию». Попыток «Арсенала» заполучить игрока на этом фоне никто особо не замечает. Любопытно, что нападение не отдаёт перспективностью: Штиндлю 28, Вагнеру 29, но на подхвате есть один из лидеров «Лейпцига» Тимо Вернер, который не выходил в старте ни на один из матчей перед Кубком Конфедераций. Йосуа Киммих попробует снова получать удовольствие от футбола на правом фланге после «отсидки» у Карло Анчелотти.Прекрасную возможность познакомиться со сборнойпредоставил недавний товарищеский матч с Россией. Хотя, минимум половину игроков из заявки вы слышали - никаких передышек звёздам.- Клаудио Браво («Манчестер Сити», Англия), Джонни Эррера («Универсидад де Чили»), Кристофер Тоселли («Универсидад Католика»);- Энцо Роко («Крус Асул», Мексика), Маурисио Исла («Кальяри», Италия), Эухенио Менья («Спорт Ресиф», Бразилия), Франсиско Сильва («Крус Асул», Мексика), Гари Медель («Интер», Италия), Пауло Диас («Сан-Лоренцо», Аргентина), Гонсало Хара («Универсидад де Чили»);- Чарльз Арангис («Байер», Германия), Жан Босежур («Универсидад де Чили»), Артуро Видаль («Бавария», Германия), Фелипе Гутьеррес («Интернасьонал», Бразилия), Хосе Педро Фуэнсалида («Универсидад Католика»), Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба - «Сельта», Испания);- Леонардо Валенсия («Палестино»), Эдуардо Варгас («Тигре», Мексика), Мартин Родригес («Крус Асул», Мексика), Алексис Санчес («Арсенал», Англия), Эдсон Пуч («Некакса», Мексика), Ангьело Сагал («Хуачипато»).Состав Чили выглядит крайне внушительно. Подобный подбор игроков вполне позволяет им взять прицел на победу в турнире. Особой популярностью отличается Клаудио Браво из Манчестера, ставший, правда, чуть ли не антигероем этого сезона в «Сити», главная звезда чилийцев Артуро Видаль, играющий в «Баварии», и конечно Алексис Санчес. Последнему хватило одного касания в недавней игре против нашей сборной, чтобы вывести партнёра на идеальную для взятия ворот позицию.У африканских команд частенько возникают проблемы с привлечением в сборную звёзд, ив этом плане не исключение. Жоэль Матип и Эрик Шупо-Мотинг, например, не ездили на Кубок Африки, нет их и в заявке на Кубок Конфедераций (жирным выделены участники победного континентального турнира):(«Севилья Атлетико», Испания), Андре Онана («Аякс», Нидерланды),(«Мьондален», Норвегия).(«Жилина», Словакия), Коллинс Нгоран Суйру Фаи («Стандард», Бельгия), Майкл Нгаду-Нгаджуй («Славия», Чехия),(«Сошо», Франция),(«Монреаль Импэкт», США),(«Униспорт де Бафанг», Камерун), Жером Гиоата («Паниониос», Греция), Люсьен Овона («Алькоркон», Испания).(«Остенде», Бельгия), Арно Сутчин-Джюм («Хартс», Шотландия),(«Метц», Франция), Андре-Франк Замбо («Марсель», Франция), Моуми Нгамалеу («Альтах», Австрия).(«Хэнань Цзянье», Китай),(«Анже», Франция), Жак Зуа («Кайзерслаутерн», Германия),(«Бешикташ», Турция),(«Лорьян», Франция),(«Спартак», Словакия), Оливье Бумаль («Панатинаикос», Греция).Как видите, и камерунская сборная заметно обновилась, но здесь речи о намерении дать кому-то отдохнуть не идёт. Кристиан Бассогог (лучший игрок Кубка Конфедераций, погнавшийся за китайскими деньгами в 21 год, если верить документам), Венсан Абубакар, Бенжамен Муканджо – эти ребята на месте и должны задать жару всем. Андре Онана, не попавший на Кубок Африки, дошёл с «Аяксом» до Лиги Европы и уже не мог быть проигнорирован тренерским штабом. Однако в обороне Броосу придётся обойтись без защитника «Лиона» Николя Нкулу – болеем за нашего старого знакомого по «Краснодару» Адольфа Тейку, который может разок другой вбросить аут, сделав сальто. Суперзвёзд уровня Это’О или хотя бы Матипа в команде нет, зато микроклимат в команде обещает быть хорошим – именно его отсутствие долгое время мешало Камеруну чего-то добиться.Перед стартом Кубка Конфедераций «неукротимые львы» минимально обыграли Марокко в рамках квалификации к следующему Кубку Африки, а вот затем предстали послушными котятами в матче с Колумбией (0:4). Правда, там Броос проводил некоторую ротацию, поэтому вряд ли стоит придавать тому спаррингу чересчур серьёзное значение.: Даниэль Вукович («Сидней»), Митчелл Лангерак («Штутгарт», Германия), Мэтью Райан («Генк», Бельгия).: Милош Дегенек («Иокогама Ф. Маринос», Япония), Дилан Макгоуан («Пасуш де Феррейра», Португалия), Райан Макгован («Гуйчжоу Чжичэн», Китай), Азиз Бехич («Бурсаспор», Турция), Бэйли Райт («Бристоль Сити», Англия), Трент Сэйнсбари («Интер», Италия).: Джексон Ирвайн («Бертон Альбион», Англия), Джеймс Джегго («Штурм», Австрия), Массимо Луонго («КПР», Англия), Марк Миллигэн («Бани Яс», ОАЭ), Аарон Муй («Хаддерсфилд Таун», Англия), Томас Рогич («Селтик», Шотландия), Джеймс Троизи («Мельбурн Виктори»), Айдин Хрустич («Гронинген», Голландия).: Робби Круз (свободный агент), Тим Кэхилл («Мельбурн Сити»), Мэтью Леки («Герта», Германия), Джейми Макларен («Дармштадт», Германия), Томи Юрич («Люцерн», Швейцария).В заявке сборнойпо-прежнему подавляющее большинство составляют легионеры, но многие из них уехали за рубеж благодаря игре в местной А-лиге: её перезапуск, победы сборной на Кубке Азии и «Сиднея» в Лиге чемпионов существенно поднял интерес к виду спорта в стране, по-прежнему предпочитающей свой, австралийский футбол, больше походящий на регби. Тем не менее, сейчас соккер в Австралии на подъёме. Самый известный представитель А-лиги, конечно же, легендарный Тим Кэйхилл, но в 37 ему уже сложно тащить сборную. Но если Кэйхилл ещё может усилить игру со скамейки, то капитан Майкл Единак из «Астон Виллы» в Россию не приехал из-за травмы паха. Матч с Саудовской Аравией (3:2) лишил команду и левого латераля Брэда Смита. В товарняке с бразильцами обошлось без травм, но «соккеруз» без шансов уступили 0:4. Основные надежды Постекоглу связаны с вышедшим в АПЛ с «Хаддерсфилдом» Аароном Муем, вспахивающим правые фланги на немецких стадионах Мэтью Леки и заметной фигурой «Селтика» Томом Рогичем.в представлениях не нуждается: он тренировал Черчесова в "Тироле", по факту выстраивал игру Германии ещё на домашнем Мундиале, а 3 года назад наконец пришёл к большой победе. Его рады видеть в ведущих клубах мира, но пока Лёв не намерен покидать привычную зону комфорта: немецкие клубы каждый год поставляют 4-5 талантов для выбора, а лепить из них крутую команду тренер умеет. Однако Лёв добился ещё не всего: он не выигрывал Евро, не выигрывал 2 крупных турнира подряд, не выигрывал 2 чемпионата мира подряд. И, между прочим, не выигрывал Кубок Конфедераций!руководит командой на данный момент, но чилийцы получили право сыграть в российском Кубке Конфедераций при другом тренере. Ещё Хорхе Сампаоли привел Чили к победе в 2015. Теперь он тренирует Аргентину и, будем надеяться, приедет к нам на Чемпионат Мира. Впрочем, Пицци уже и сам успел отметиться, победив в Кубке Америки в 2016, хотя для него это был первый турнир в качестве тренера сборной. Пицци имеет за плечами солидную игровую карьеру в Арегнтине и Испании, успел поиграть даже за «Барселону». А вот тренировал пока в основном в Южной Америке – командировка в «Валенсию» получилась скоротечной. Но сейчас Пицци имеет прекрасный шанс заявить о себе, располагая отличной командой, выигравшей два тяжелейших турнира подряд.Африканские команды придерживаются традиций: тренером обязательно должен быть иностранец. И в случае сони не прогадали. Для бельгийца работа с Камеруном также стала первой в роли тренера сборной (65 лет, можно и более спокойное ремесло осваивать). Ещё в 90-х он собрал полную коллекцию бельгийских титулов с «Брюгге», в 2004-м стал чемпионом с «Андерлехтом», а не завоевав трофеев с «Генком» отправился колесить по миру. Броос поработал в Греции, Турции, Эмиратах, Алжире, но в Камеруне благодаря победе на Кубке Африки сумел впервые заявить о себе на весь мир., напротив, Австралию на протяжении карьеры почти не покидал. Лишь смотался на годик в Грецию, что неудивительно для уроженца Афин. Однако играл и тренировал он именно в Австралии, но сыграл за сборную страны всего 4 матча. Зато возглавляет уже 4-й год возглавляет национальную команду, имеет 4 титула чемпиона Австралии, а главное – победу в Кубке Азии и хорошие шансы на решение задачи по выходу на Чемпионат мира.– безусловно. Только вот немного с другими немцами, немногие из нынешней команды попадут на ЧМ-2018. Ну а квалификацию Германия, наверное, пройдёт первой из европейских сборных: победы во всех 6-ти матчах при разнице мячей 27-1 (спасибо Сан-Марино).Пока что всё идет к тому, что увидим и. «Ла роха» занимает четвёртое место в отборочной группе, которое позволяет напрямик попасть на мировое первенство. Даже если она пропустит вперёд Аргентину и займет пятое, сильнейшей команде Южной Америки грозят лишь стыки с Новой Зеландией. Для этих ребят наказание не самое страшное. Но более вероятным выглядит вариант, что чилийцы, напротив, поднимутся в таблице – плотность в ней, если вынести за скобки Бразилию, невероятно высока.Вот уситуация напряжённее: за 2 тура до окончания этапа Япония имеет 17 очков, а Саудовская Аравия и Австралия – по 16, причём аравийцы выше по победам. Разница велика – вторая команда пройдёт на ЧМ сразу, третья попадёт в стыки за право сыграть с 4-й командой КОНКАКАФ. Удлинять путь двумя барьерами крайне нежелательно, но австралийцы сами загнали себя в такую ситуацию потерями очков в Тайланде и Ираке, Аравию-то они 8-го числа обыграли 3:2. Впереди тяжелейший матч с японцами в гостях и домашний Тайланд. Но на руку Австралии играет то, что конкуренты в последнем туре сыграют между собой.А вот ус одной стороны ещё ничего не ясно, с другой – всё плохо. Победители Кубка Африки попали в сложнейшую группу, которую для попадания на ЧМ обязательно нужно выиграть. Но после 2-х туров 6 очков у Нигерии, а Камерун имеет лишь 2 балла за ничьи с Алжиром и Замбией, добытые ещё до успеха на Кубке Африки. Впрочем, на стыке августа и сентября «львы» проведут с нигерийцами 2 личных матча, в которых может определиться судьба поездки в Россию.