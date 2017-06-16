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Марат Мустафин утвержден главным тренером "Мордовии"

Главным тренером "Мордовии" назначен Марат Мустафин. Контракт между клубом и специалистом продлен сроком на один год.

"Марат Мустафин трудится в структуре клуба, начиная с 2000 года, и за это время успел поработать с большинством тренеров, что руководили командой. Наряду с этим, Мустафин уже дважды принимал команду в трудной турнирной ситуации - в качестве и.о. главного тренера.

В начале июня Марат Фяридьевич успешно сдал экзамены в Высшей школе тренеров и продолжит обучение на курсе соискателей лицензии PRO", - говорится на официальном сайте саранской команды.
Теги: Мордовия
Сегодня, 15:40
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