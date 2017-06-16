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Зоран Тошич может продолжить карьеру в Турции

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может перейти в "Галатасарай", передает Mozzart Sport.

Сообщается, что турецкий клуб предложил сербскому футболисту контракт на три года, а его зарплата составит два миллиона евро в год.
Теги: Тошич ЦСКА Галатасарай Трансферы
Сегодня, 16:55
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№1 Написал: Виталий Роков (Сегодня, 17:04) #
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Регистрация: 16.06.2017
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