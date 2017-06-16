Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:15
Все флаги в гости к нам. Группа В (1)
Все флаги в гости к нам. Группа В (1)
16:25
Владимир Габулов: Новая Зеландия - команда боевитая, но мы будем отталкиваться от своей игры (3)
Владимир Габулов: Новая Зеландия - команда боевитая, но мы будем отталкиваться от своей игры (3)
13:25
Андрей Червиченко: с Калитвинцевым "Динамо" вряд ли сможет бороться за что-то выше восьмого места (4)
Андрей Червиченко: с Калитвинцевым "Динамо" вряд ли сможет бороться за что-то выше восьмого места (4)
12:56
Майкон стал игроком "Антальяспора" (6)
Майкон стал игроком "Антальяспора" (6)
11:29
"У меня такое же мнение, как у Вас, Владимир Владимирович". Газзаев на линии с Президентом (видео) (26)
"У меня такое же мнение, как у Вас, Владимир Владимирович". Газзаев на линии с Президентом (видео) (26)
07:50
Роман Зобнин: надеюсь, сборная России выйдет в плей-офф Кубка конфедераций, и всё хорошо будет. Черчесов - топ-тренер (4)
Роман Зобнин: надеюсь, сборная России выйдет в плей-офф Кубка конфедераций, и всё хорошо будет. Черчесов - топ-тренер (4)
"Бешикташ" предложил Данни личный контракт
Бывший капитан "Зенита" Данни может продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает Sport Italia, футболиста хочет подписать "Бешикташ". Турецкий клуб уже предложил футболисту личный контракт. Кроме того, бывший наставник "Зенита" Мирча Луческу посоветовал игроку принять предложение "орлов".
Напомним, что 33-летний португалец покинул "Зенит", за который выступал с 2008 года.
Как сообщает Sport Italia, футболиста хочет подписать "Бешикташ". Турецкий клуб уже предложил футболисту личный контракт. Кроме того, бывший наставник "Зенита" Мирча Луческу посоветовал игроку принять предложение "орлов".
Напомним, что 33-летний португалец покинул "Зенит", за который выступал с 2008 года.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.