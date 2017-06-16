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"Бешикташ" предложил Данни личный контракт

Бывший капитан "Зенита" Данни может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Sport Italia, футболиста хочет подписать "Бешикташ". Турецкий клуб уже предложил футболисту личный контракт. Кроме того, бывший наставник "Зенита" Мирча Луческу посоветовал игроку принять предложение "орлов".

Напомним, что 33-летний португалец покинул "Зенит", за который выступал с 2008 года.
Теги: Данни Бешикташ Трансферы
Сегодня, 17:32
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