"Бешикташ" предложил Данни личный контракт

Бывший капитан "Зенита" Данни может продолжить карьеру в Турции.Как сообщает Sport Italia, футболиста хочет подписать "Бешикташ". Турецкий клуб уже предложил футболисту личный контракт. Кроме того, бывший наставник "Зенита" Мирча Луческу посоветовал игроку принять предложение "орлов".Напомним, что 33-летний португалец покинул "Зенит", за который выступал с 2008 года.