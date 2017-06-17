Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Илья Кутепов: пою гимн перед матчем, защищать цвета флага – это особенные эмоции

Защитник сборной России Илья Кутепов в преддверии старта Кубка конфедераций прокомментировал сезон в "Спартаке" и назвал цель российской команды на домашнем турнире.

– Думаю, лучшая оценка сезона – турнирная таблица. Я прошел все ступени в клубе – от дублирующего состава до основного. Был чемпионом в дубле, со "Спартаком-2" побеждал в ПФЛ. Потом попал в основную команду, пусть и не сразу начал играть. По сути, нынешний сезон – первый полноценный на таком уровне. И сразу чемпионский. Теперь хочется выигрывать еще и еще.

– Но весной вы потеряли место в основе.

– Если тренер так решил – ему виднее. Не могу это комментировать.

– Как сами себя ощущали?

– Вполне нормально. Физически особенных перемен по сравнению с тем, что было до зимнего перерыва, не почувствовал.

– А психологически? Все-таки случилась череда не лучших матчей – против Кот-д’Ивуара, "Уфы".

– Никакого давления не было. И с психологией все в порядке. Если, например, нападающий долго не забивает и начинает сам себя накручивать, думать о том, что ему надо по-любому отличиться в ближайших играх, это пойдет во вред. Так делать нельзя.

– Из-за сборов национальной команды вы, по сути, не были в отпуске.

– Чувствую себя нормально. Было несколько дней отдыха перед началом сбора. Станислав Черчесов сразу предупредил, что нас ждет серьезная работа.

– С чем связываете провал России на Евро-2016?

– Не назову это провалом. В таком ключе можно было бы рассуждать, проиграй команда каждый из трех матчей со счетом 0:6. Возможно, не хватило фарта. Мне тяжело судить.

– Каковы цели сборной на Кубке конфедераций?

– Часто вспоминаю датчан, которых собрали за пару недель до чемпионата Европы-1992, и они выиграли турнир. Не хочу проводить аналогии, но наша задача понятна – завоевать Кубок конфедераций. Кто-то посмеется, однако если ставить несерьезные цели, нет смысла участвовать.

– Гимн России выучили полностью?

– Да, и пою перед матчем. У нас много недовольных людей, с некоторыми я общаюсь. По их мнению, страна в плохом положении, все давно продали. Но почитайте историю: в России никогда не было все идеально. Где родился, там и пригодился. Защищать цвета государственного флага – особенные эмоции!

Советский спорт
Теги: Кутепов Сборная России
Сегодня, 10:15
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.