Илья Кутепов: пою гимн перед матчем, защищать цвета флага – это особенные эмоции

Защитник сборной России Илья Кутепов в преддверии старта Кубка конфедераций прокомментировал сезон в "Спартаке" и назвал цель российской команды на домашнем турнире.– Думаю, лучшая оценка сезона – турнирная таблица. Я прошел все ступени в клубе – от дублирующего состава до основного. Был чемпионом в дубле, со "Спартаком-2" побеждал в ПФЛ. Потом попал в основную команду, пусть и не сразу начал играть. По сути, нынешний сезон – первый полноценный на таком уровне. И сразу чемпионский. Теперь хочется выигрывать еще и еще.– Если тренер так решил – ему виднее. Не могу это комментировать.– Вполне нормально. Физически особенных перемен по сравнению с тем, что было до зимнего перерыва, не почувствовал.– Никакого давления не было. И с психологией все в порядке. Если, например, нападающий долго не забивает и начинает сам себя накручивать, думать о том, что ему надо по-любому отличиться в ближайших играх, это пойдет во вред. Так делать нельзя.– Чувствую себя нормально. Было несколько дней отдыха перед началом сбора. Станислав Черчесов сразу предупредил, что нас ждет серьезная работа.– Не назову это провалом. В таком ключе можно было бы рассуждать, проиграй команда каждый из трех матчей со счетом 0:6. Возможно, не хватило фарта. Мне тяжело судить.– Часто вспоминаю датчан, которых собрали за пару недель до чемпионата Европы-1992, и они выиграли турнир. Не хочу проводить аналогии, но наша задача понятна – завоевать Кубок конфедераций. Кто-то посмеется, однако если ставить несерьезные цели, нет смысла участвовать.– Да, и пою перед матчем. У нас много недовольных людей, с некоторыми я общаюсь. По их мнению, страна в плохом положении, все давно продали. Но почитайте историю: в России никогда не было все идеально. Где родился, там и пригодился. Защищать цвета государственного флага – особенные эмоции!