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Илья Кутепов: пою гимн перед матчем, защищать цвета флага – это особенные эмоции
Защитник сборной России Илья Кутепов в преддверии старта Кубка конфедераций прокомментировал сезон в "Спартаке" и назвал цель российской команды на домашнем турнире.
– Думаю, лучшая оценка сезона – турнирная таблица. Я прошел все ступени в клубе – от дублирующего состава до основного. Был чемпионом в дубле, со "Спартаком-2" побеждал в ПФЛ. Потом попал в основную команду, пусть и не сразу начал играть. По сути, нынешний сезон – первый полноценный на таком уровне. И сразу чемпионский. Теперь хочется выигрывать еще и еще.
– Но весной вы потеряли место в основе.
– Если тренер так решил – ему виднее. Не могу это комментировать.
– Как сами себя ощущали?
– Вполне нормально. Физически особенных перемен по сравнению с тем, что было до зимнего перерыва, не почувствовал.
– А психологически? Все-таки случилась череда не лучших матчей – против Кот-д’Ивуара, "Уфы".
– Никакого давления не было. И с психологией все в порядке. Если, например, нападающий долго не забивает и начинает сам себя накручивать, думать о том, что ему надо по-любому отличиться в ближайших играх, это пойдет во вред. Так делать нельзя.
– Из-за сборов национальной команды вы, по сути, не были в отпуске.
– Чувствую себя нормально. Было несколько дней отдыха перед началом сбора. Станислав Черчесов сразу предупредил, что нас ждет серьезная работа.
– С чем связываете провал России на Евро-2016?
– Не назову это провалом. В таком ключе можно было бы рассуждать, проиграй команда каждый из трех матчей со счетом 0:6. Возможно, не хватило фарта. Мне тяжело судить.
– Каковы цели сборной на Кубке конфедераций?
– Часто вспоминаю датчан, которых собрали за пару недель до чемпионата Европы-1992, и они выиграли турнир. Не хочу проводить аналогии, но наша задача понятна – завоевать Кубок конфедераций. Кто-то посмеется, однако если ставить несерьезные цели, нет смысла участвовать.
– Гимн России выучили полностью?
– Да, и пою перед матчем. У нас много недовольных людей, с некоторыми я общаюсь. По их мнению, страна в плохом положении, все давно продали. Но почитайте историю: в России никогда не было все идеально. Где родился, там и пригодился. Защищать цвета государственного флага – особенные эмоции!
Советский спорт
– Думаю, лучшая оценка сезона – турнирная таблица. Я прошел все ступени в клубе – от дублирующего состава до основного. Был чемпионом в дубле, со "Спартаком-2" побеждал в ПФЛ. Потом попал в основную команду, пусть и не сразу начал играть. По сути, нынешний сезон – первый полноценный на таком уровне. И сразу чемпионский. Теперь хочется выигрывать еще и еще.
– Но весной вы потеряли место в основе.
– Если тренер так решил – ему виднее. Не могу это комментировать.
– Как сами себя ощущали?
– Вполне нормально. Физически особенных перемен по сравнению с тем, что было до зимнего перерыва, не почувствовал.
– А психологически? Все-таки случилась череда не лучших матчей – против Кот-д’Ивуара, "Уфы".
– Никакого давления не было. И с психологией все в порядке. Если, например, нападающий долго не забивает и начинает сам себя накручивать, думать о том, что ему надо по-любому отличиться в ближайших играх, это пойдет во вред. Так делать нельзя.
– Из-за сборов национальной команды вы, по сути, не были в отпуске.
– Чувствую себя нормально. Было несколько дней отдыха перед началом сбора. Станислав Черчесов сразу предупредил, что нас ждет серьезная работа.
– С чем связываете провал России на Евро-2016?
– Не назову это провалом. В таком ключе можно было бы рассуждать, проиграй команда каждый из трех матчей со счетом 0:6. Возможно, не хватило фарта. Мне тяжело судить.
– Каковы цели сборной на Кубке конфедераций?
– Часто вспоминаю датчан, которых собрали за пару недель до чемпионата Европы-1992, и они выиграли турнир. Не хочу проводить аналогии, но наша задача понятна – завоевать Кубок конфедераций. Кто-то посмеется, однако если ставить несерьезные цели, нет смысла участвовать.
– Гимн России выучили полностью?
– Да, и пою перед матчем. У нас много недовольных людей, с некоторыми я общаюсь. По их мнению, страна в плохом положении, все давно продали. Но почитайте историю: в России никогда не было все идеально. Где родился, там и пригодился. Защищать цвета государственного флага – особенные эмоции!
Советский спорт
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