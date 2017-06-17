Антуан Гризманн сыграл свадьбу (фото)

Нападающий сборной Франции и "Атлетико" Антуан Гризманн объявил о женитьбе на Эрике Чопереной.Пара познакомилась в Сан-Себастьяне, когда игрок выступал за "Реал Сосьедад". Год назад у них родилась дочь. Церемония бракосочетания была закрытой от СМИ и прошла на этой неделе в Паласио-де-Галина, знаменитом здании 11-го века в Толедо.В качестве гостей на свадьбе присутствовали игроки "Атлетико" Коке, Хуанфран и Кевин Гамейро.