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Антуан Гризманн сыграл свадьбу (фото)

Нападающий сборной Франции и "Атлетико" Антуан Гризманн объявил о женитьбе на Эрике Чопереной.

Пара познакомилась в Сан-Себастьяне, когда игрок выступал за "Реал Сосьедад". Год назад у них родилась дочь. Церемония бракосочетания была закрытой от СМИ и прошла на этой неделе в Паласио-де-Галина, знаменитом здании 11-го века в Толедо.

В качестве гостей на свадьбе присутствовали игроки "Атлетико" Коке, Хуанфран и Кевин Гамейро.


СЭ
Теги: Гризманн
Сегодня, 13:42
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№2 Написал: Виталий Доков (Сегодня, 14:26) #
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Регистрация: 17.06.2017
№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 13:56) #
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Фотограф,сто пудов,дорогой,но такие фото западло делать. А-ля невесту на ладошке подержать
Регистрация: 8.08.2012
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