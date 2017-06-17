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Олег Терехин: победа над Новой Зеландией была нужна в любом случае. Матчи с Португалией и Мексикой будут тяжелее
Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо», «Кубани» и сборной России Олег Терёхин в интервью порталу Rusfootball.info прокомментировал исход дебютной встречи сборной России на Кубке Конфедераций
- Как оцениваете игру сборной.
- Первый тайм сборная провела просто хорошо. В первые 30 минут были и моменты и угловые, играли неплохо и забили гол. Второй тайм был похуже: целостной игры, на мой взгляд, не получилось. По крайней мере в созидании – моментов было создано мало. Хорошо что забили второй мяч, и всё устаканилось.
- В моменте с голом Смолова была ошибка защитника?
- В футболе любой гол обычно есть следствие какой-либо ошибки. Да, защитник не попал по мячу, и Смолову нужно было лишь оказаться в нужном месте в нужное время. Но, забив второй гол, всё успокоилось и встало на свои места.
Всё-таки это первая игра, большой ажиотаж, и победа в этом матче нам была нужна полюбому: ведь следующие две встречи будут для нас намного тяжелее.
- На ваш взгляд, сборной Новой Зеландии не хватило для настроя исполнения Хаки?
- (Смеётся) Может быть и так. Но они, конечно, по сравнению с нашими игроками – слабые. У них нет футболистов, что играют в высших лигах сильных чемпионатов. По уровню, они, конечно, послабее. Да, пара человек выступают за «Лидс Юнайтед», но это чемпионшип. Это несколько не то.
Не скажу что мы сегодня показали какой то суперфутбол, но спокойно выиграли, забив два мяча. Но это старт турнира, ажиотаж. Думаю что следующая игра с Португалией будет получше.
- В Конфедерации Футбола Океании 14 участников, трое из которых даже не входят в ФИФА. И среди стран там Фиджи, Самоа, Новая Каледония
- Ещё и Папуа - Новая Гвинея…
- Да, есть ещё и Тувалу, что признало странами Абхазию и Южную Осетию. Понятно что Новая Зеландия победитель турнира, но ОФК это слабейшая конфедерация. Глядя на сегодняшних соперников правильно утверждать что уже все в Мире научились играть в футбол, или всё-таки ещё нет?
- Что тут сказать, да, это такая конфедерация, но они победители, что приезжают и играют в турнирах. Думаю что для них приятно приехать к нам и посмотреть что и как. Да, они слабее ряда других команд – но тут ничего страшного.
Мне сложно их сравнивать, например, с теми середняками в УЕФА, но, думаю, это одна из самых слабых команд, что участвуют в Кубке Конфедераций.
- Что скажите о Глушакове на позиции опорного полузащитника? И кто из наших игроков вам понравился?
- Денис провёл замечательный сезон. И сегодня он выделялся. В обороне мне понравился Васин. Быть может было не так много работы, но он хорошо смотрелся в обороне.
- Стадион «Крестовский» имеет, скажем честно – не лучшую славу. Когда было открытие не переживали что опять может что-то накрыться или дать сбой?
- Да нет, думаю, что сейчас там уже всё привели в норму. Форс мажоров уже быть не должно. Плюс, мы видели то, что было 2 месяца назад. Но сегодня поле было хорошего качества.
- Мы готовы, на ваш взгляд, провести Кубок Конфедерации в более-менее штатном режиме?
- Да, конечно. Более того, я уверен, что так его и проведём. В Казани, в Москве и в Сочи отличные стадионы.
- Следующая игра с Португалией...
- Это сильный соперник. Да и сборная Мексики хороша. Думаю, что тут будет другой футбол, более интересный нежели сегодня. Будут играть две команды хорошего уровня: Россия – Португалия, Рональдо в составе – это вывеска. Это будет гораздо более качественная игра.
- Защита сборной России- в состоянии сдерживать нападении Португальцев? Пусть даже более чем наполовину оно состоит из Криштиано
- Ну Рональдо, на мой взгляд, вообще тяжело кому-то удержать во всём мире. Если, дай Бог, мы с ним справимся – это будет честь и хвала нашей команде.
- Как оцениваете игру сборной.
- Первый тайм сборная провела просто хорошо. В первые 30 минут были и моменты и угловые, играли неплохо и забили гол. Второй тайм был похуже: целостной игры, на мой взгляд, не получилось. По крайней мере в созидании – моментов было создано мало. Хорошо что забили второй мяч, и всё устаканилось.
- В моменте с голом Смолова была ошибка защитника?
- В футболе любой гол обычно есть следствие какой-либо ошибки. Да, защитник не попал по мячу, и Смолову нужно было лишь оказаться в нужном месте в нужное время. Но, забив второй гол, всё успокоилось и встало на свои места.
Всё-таки это первая игра, большой ажиотаж, и победа в этом матче нам была нужна полюбому: ведь следующие две встречи будут для нас намного тяжелее.
- На ваш взгляд, сборной Новой Зеландии не хватило для настроя исполнения Хаки?
- (Смеётся) Может быть и так. Но они, конечно, по сравнению с нашими игроками – слабые. У них нет футболистов, что играют в высших лигах сильных чемпионатов. По уровню, они, конечно, послабее. Да, пара человек выступают за «Лидс Юнайтед», но это чемпионшип. Это несколько не то.
Не скажу что мы сегодня показали какой то суперфутбол, но спокойно выиграли, забив два мяча. Но это старт турнира, ажиотаж. Думаю что следующая игра с Португалией будет получше.
- В Конфедерации Футбола Океании 14 участников, трое из которых даже не входят в ФИФА. И среди стран там Фиджи, Самоа, Новая Каледония
- Ещё и Папуа - Новая Гвинея…
- Да, есть ещё и Тувалу, что признало странами Абхазию и Южную Осетию. Понятно что Новая Зеландия победитель турнира, но ОФК это слабейшая конфедерация. Глядя на сегодняшних соперников правильно утверждать что уже все в Мире научились играть в футбол, или всё-таки ещё нет?
- Что тут сказать, да, это такая конфедерация, но они победители, что приезжают и играют в турнирах. Думаю что для них приятно приехать к нам и посмотреть что и как. Да, они слабее ряда других команд – но тут ничего страшного.
Мне сложно их сравнивать, например, с теми середняками в УЕФА, но, думаю, это одна из самых слабых команд, что участвуют в Кубке Конфедераций.
- Что скажите о Глушакове на позиции опорного полузащитника? И кто из наших игроков вам понравился?
- Денис провёл замечательный сезон. И сегодня он выделялся. В обороне мне понравился Васин. Быть может было не так много работы, но он хорошо смотрелся в обороне.
- Стадион «Крестовский» имеет, скажем честно – не лучшую славу. Когда было открытие не переживали что опять может что-то накрыться или дать сбой?
- Да нет, думаю, что сейчас там уже всё привели в норму. Форс мажоров уже быть не должно. Плюс, мы видели то, что было 2 месяца назад. Но сегодня поле было хорошего качества.
- Мы готовы, на ваш взгляд, провести Кубок Конфедерации в более-менее штатном режиме?
- Да, конечно. Более того, я уверен, что так его и проведём. В Казани, в Москве и в Сочи отличные стадионы.
- Следующая игра с Португалией...
- Это сильный соперник. Да и сборная Мексики хороша. Думаю, что тут будет другой футбол, более интересный нежели сегодня. Будут играть две команды хорошего уровня: Россия – Португалия, Рональдо в составе – это вывеска. Это будет гораздо более качественная игра.
- Защита сборной России- в состоянии сдерживать нападении Португальцев? Пусть даже более чем наполовину оно состоит из Криштиано
- Ну Рональдо, на мой взгляд, вообще тяжело кому-то удержать во всём мире. Если, дай Бог, мы с ним справимся – это будет честь и хвала нашей команде.
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