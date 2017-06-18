Гол сборной Португалии в ворота Мексики был отменен после просмотра видеоповтора

В первые в футболе в официальном матче на взрослом уровне арбитр отменил гол после подсказки видеоассистента.На 22-й минуте матча Португалия — Мексика защитник Пепе отправил мяч в ворота мексиканцев. Португальцы начали праздновать гол, но после просмотра видеоповтора стало ясно, что во время одной из передач было положение вне игры, и гол был отменен. На принятие решения арбитру понадобилось около минуты.