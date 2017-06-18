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Гол сборной Португалии в ворота Мексики был отменен после просмотра видеоповтора

В первые в футболе в официальном матче на взрослом уровне арбитр отменил гол после подсказки видеоассистента.

На 22-й минуте матча Португалия — Мексика защитник Пепе отправил мяч в ворота мексиканцев. Португальцы начали праздновать гол, но после просмотра видеоповтора стало ясно, что во время одной из передач было положение вне игры, и гол был отменен. На принятие решения арбитру понадобилось около минуты.
Теги: Сборная Португалии Сборная Мексики
Сегодня, 18:28
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№10 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 19:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Можно спокойно увольнять 4 лишних судьи... Они же все равно ничего не могут и поэтому хватит главного и видеоповторы.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№9 Написал: петя365 (Сегодня, 19:21) #
  • 0
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online

Цитата: сынок
тосно нефиг делать в чемпе

Вот вместе и пойдёте на фиг, обнявшись
Регистрация: 7.05.2017
№8 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:07) #
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imaginary,
Это не старпёры, а просто консервативные дилетанты.
Регистрация: 7.05.2017
№7 Написал: imaginary (Сегодня, 19:05) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
отлично, всё чётко и быстро
очередной удар по старым пердунам, ноющим, что видеоповторы убьют футбол
Регистрация: 7.02.2010
№6 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:01) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Наконец здравый смысл восторжествовал. Думал - не доживу! smile
Регистрация: 23.08.2016
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 18:57) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
правильно сделали
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: katich5 Toronto (Сегодня, 18:55) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Убивают азарт футбола, ведь из ошибок и состоит футбол...


кто -бы сомневался, бомжи против честного футбола, им липовые чемпионства подавай...

в питере футбол состоит из ошибок арбитров...
Регистрация: 8.03.2016
№3 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Убивают азарт футбола, ведь из ошибок и состоит футбол...


Да уж, тяжёлые времена у Зенита грядут и у Дзюбы в частности.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:49) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
вот это настоящий Футбол . А не вчерашняя подобия футбола..
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: katich5 Toronto (Сегодня, 18:32) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
круто...
Регистрация: 8.03.2016
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