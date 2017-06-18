Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:19
"Тосно": мы готовы биться со всеми соперниками, чтобы "Зенит" решал свои вопросы за чемпионство (46)
"Тосно": мы готовы биться со всеми соперниками, чтобы "Зенит" решал свои вопросы за чемпионство (46)
12:33
Роман Широков: все в Ульяновск! (5)
Роман Широков: все в Ульяновск! (5)
12:20
Джанни Инфантино: хочу отметить замечательный уровень подготовки России к Кубку конфедераций (1)
Джанни Инфантино: хочу отметить замечательный уровень подготовки России к Кубку конфедераций (1)
Гол сборной Португалии в ворота Мексики был отменен после просмотра видеоповтора
В первые в футболе в официальном матче на взрослом уровне арбитр отменил гол после подсказки видеоассистента.
На 22-й минуте матча Португалия — Мексика защитник Пепе отправил мяч в ворота мексиканцев. Португальцы начали праздновать гол, но после просмотра видеоповтора стало ясно, что во время одной из передач было положение вне игры, и гол был отменен. На принятие решения арбитру понадобилось около минуты.
На 22-й минуте матча Португалия — Мексика защитник Пепе отправил мяч в ворота мексиканцев. Португальцы начали праздновать гол, но после просмотра видеоповтора стало ясно, что во время одной из передач было положение вне игры, и гол был отменен. На принятие решения арбитру понадобилось около минуты.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.