"Милан": Доннарумма не будет играть до конца сезона

Президент "Милана" Ли Йонхонг рассказал о ситуации с голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой.Напомним, ранее вратарь отказался продлевать контракт с клубом."Я потратил €800 млн на приобретение клуба. Продав Доннарумму за €40 млн, мы не станем богаче. Он будет сидеть на трибунах до конца сезона!" - цитирует Йонхонга Made in Foot.