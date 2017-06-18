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"Милан": Доннарумма не будет играть до конца сезона

Президент "Милана" Ли Йонхонг рассказал о ситуации с голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой.

Напомним, ранее вратарь отказался продлевать контракт с клубом.

"Я потратил €800 млн на приобретение клуба. Продав Доннарумму за €40 млн, мы не станем богаче. Он будет сидеть на трибунах до конца сезона!" - цитирует Йонхонга Made in Foot.
Теги: Доннарумма Милан
Сегодня, 19:18
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:26) #
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