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Криштиану Роналду признан лучшим игроком матче Португалия - Мексика

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 1-го тура группы A Португалия — Мексика, получив приз BUD AF Man of the Match.

32-летний футболист стал автором голевой передачи на Рикарду Куарежму.
Теги: Роналду Сборная Португалии Сборная Мексики
Сегодня, 20:07
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