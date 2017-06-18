Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Камерун - Чили: Видаль – в стартовом составе, Санчес – в запасе

Стали известны стартовые составы сборных Камеруна и Чили на матч 1-го тура группы B Кубка конфедераций — 2017.

Камерун: Ондоа, Мабука, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Фай, Джум, Сиани, Ангисса, Муканджо, Бассогог, Абубакар.

Чили: Эррера, Исла, Медель, Хара, Арангис, Диас, Босежур, Фуэнсалида, Видаль, Варгас, Пуч.
Теги: Сборная Чили Сборная Камеруна
Сегодня, 20:08
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Лидер (Сегодня, 20:15) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ондоа, Мабука, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Фай, Джум, Сиани, Ангисса, Муканджо, Бассогог, Абубакар

В Англии в припадке забился Пельмень с воплем "Хачу-хачу! Всех сразу хАчу!"


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.