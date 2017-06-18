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Камерун - Чили: Видаль – в стартовом составе, Санчес – в запасе
Стали известны стартовые составы сборных Камеруна и Чили на матч 1-го тура группы B Кубка конфедераций — 2017.
Камерун: Ондоа, Мабука, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Фай, Джум, Сиани, Ангисса, Муканджо, Бассогог, Абубакар.
Чили: Эррера, Исла, Медель, Хара, Арангис, Диас, Босежур, Фуэнсалида, Видаль, Варгас, Пуч.
Камерун: Ондоа, Мабука, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Фай, Джум, Сиани, Ангисса, Муканджо, Бассогог, Абубакар.
Чили: Эррера, Исла, Медель, Хара, Арангис, Диас, Босежур, Фуэнсалида, Видаль, Варгас, Пуч.
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