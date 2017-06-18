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Португалия - Мексика: фотоотчет матча
В матче 1-го тура группы A Кубка конфедераций сборная Португалии упустила победу над командой Мексики на последних минутах (2:2). Предлагаем Вашему вниманию фоторепортаж встречи:
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