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Португалия - Мексика: фотоотчет матча

В матче 1-го тура группы A Кубка конфедераций сборная Португалии упустила победу над командой Мексики на последних минутах (2:2). Предлагаем Вашему вниманию фоторепортаж встречи:











































Rusfootball.info
Теги: Сборная Португалии Сборная Мексики Фото
Сегодня, 20:39
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