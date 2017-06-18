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Фернанду Сантуш: мексиканцы были быстрее и не давали нам играть

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал ничью своей команды в матче против Мексики (2:2) на Кубке Конфедераций.

"Хотел бы выразить соболезнования семьям пострадавших при пожаре в Португалии. Игра была сложной. Мексиканцы были быстрее, они постоянно давили и не давали нам играть. У нас не все получалось, мы были не уверены в себе. Мексиканцы атаковали много, а мы играли не очень последовательно. Много теряли мяч, давали сопернику много пространства. Удалось забить гол, был шанс забить еще и не пропустить, но это не удалось", - цитирует Сантуша "Р-Спорт".
Теги: Сантуш Сборная Мексики Сборная Португалии
Сегодня, 21:26
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