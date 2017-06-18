Еще один гол был отменен после подсказки видеоассистента

Сборная Чили в матче Кубка конфедераций-2017 против Камеруна в Москве на 45-й минуте в ходе атаки поразила ворота соперника благодаря точному удару нападающего Эдуардо Варгаса.Однако после консультации с видеоассистентом главный арбитр встречи Дамир Скомина взятие ворот отменил, определив положение "вне игры" у форварда.