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Еще один гол был отменен после подсказки видеоассистента

Сборная Чили в матче Кубка конфедераций-2017 против Камеруна в Москве на 45-й минуте в ходе атаки поразила ворота соперника благодаря точному удару нападающего Эдуардо Варгаса.

Однако после консультации с видеоассистентом главный арбитр встречи Дамир Скомина взятие ворот отменил, определив положение "вне игры" у форварда.
Сегодня, 21:54
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№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:58) #
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Полная дискредитация идеи видеоповторов... Позор..
Регистрация: 22.11.2014
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