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Криштиану Роналду: в случае победы в следующей игре мы практически обеспечим себе выход в плей-офф

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал ничью в матче 1-го тура Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики (2:2).

"Ничья – это не тот результат, которого мы хотели. Мы были близки к победе, но пропустили на последних минутах, это футбол. Мы играем хорошо и продолжаем верить, что в случае победы в следующей игре мы практически обеспечим себе выход в плей-офф. Мы в порядке, не стоит бить тревогу, сейчас мы думаем только о следующей встрече", - цитирует Роналду A Bola.
Теги: Роналду Сборная Португалии Сборная Мексики
Вчера, 23:17
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№2 Написал: interested (Вчера, 23:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
То, что Португалия и Мексика обыграют Новую Зеландию, нет никакого сомнения так же, как то, что мы не обыграем ни Португалию, ни Мексику. Молиться надо только за ничью с Мексикой, но и это нас не спасает. worried
Регистрация: 18.10.2013
№1 Написал: Barmaley (Вчера, 23:35) #
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  •  (1)
online

Этот результат - приговор для нашей сборной.С тремя очками нам из группы не выйти.
Регистрация: 17.04.2017
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