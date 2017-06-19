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Артуро Видаль посвятил свой гол Камеруну жертвам наводнения в Чили

Автор гола в ворота сборной Камеруна чилиец Артуро Видаль, признанный лучшим игроком воскресного матча на Кубке конфедераций, посвятил победу соотечественникам, пострадавшим от стихийных бедствий.

В ночь на понедельник в Чили погибли четыре человека из-за наводнения, вызванного дождями и снегопадом.

- Многие люди приехали в Россию, чтобы поддержать нас, создали домашнюю обстановку, и мы им за это благодарны, - сказал футболист "Баварии" на послематчевой пресс-конференции.

СЭ
Теги: Видаль Сборная Чили
Сегодня, 10:02
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