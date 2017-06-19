Артуро Видаль посвятил свой гол Камеруну жертвам наводнения в Чили

Автор гола в ворота сборной Камеруна чилиец Артуро Видаль, признанный лучшим игроком воскресного матча на Кубке конфедераций, посвятил победу соотечественникам, пострадавшим от стихийных бедствий.В ночь на понедельник в Чили погибли четыре человека из-за наводнения, вызванного дождями и снегопадом.- Многие люди приехали в Россию, чтобы поддержать нас, создали домашнюю обстановку, и мы им за это благодарны, - сказал футболист "Баварии" на послематчевой пресс-конференции.