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Лондонский "Арсенал" готов предложить "Барселоне" €30 млн за Арду Турана

Лондонский "Арсенал" претендует на полузащитника "Барселоны" Арду Турана, информирует RT.

Сообщается, что "канониры" предложат сине-гранатовым €30 млн за трансфер игрока. Контракт Турана с испанским грандом рассчитан до лета 2020 года.
Теги: Туран Арсенал Трансферы
Сегодня, 11:10
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