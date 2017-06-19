"Viva Mexico" и Криштиану слабее Чичарито. "Казань Арена" приняла первый матч Кубка Конфедераций

Задорные мексиканцы, задумчивый и неразговорчивый Роналду, отличная работа волонтеров и классная поддержка практически 35 000 зрителей на трибунах.передает праздничную атмосферу матча между Португалией и Мексикой, а также рассказывает, почему Кубок Конфедераций так круто стартовал в Казани.После стартового матча в Санкт-Петербурге Кубок Конфедераций пришел с дебютом в Казань. Играть предстояло уже не стране-хозяйке, а вполне себе нейтральным для столицы Татарстана Португалии и Мексике. В этой связи было крайне интересно посмотреть, какой ажиотаж вызовет их встреча, сколько зрителей соберется на трибунах и как "Казань Арена" справится хоть и с тестовым, но более чем официальным мероприятием. Признаться, после ряда перегибов на последних турах чемпионата России, связанных с усиленными мерами безопасности я ожидал чего-то подобного и на Кубке Конфедераций, но сотрудники едва ли не всех служб сработали отлично.Прибыв на стадион за 4 часа до матча и следуя затем по указателям на больших и информативных плакатах, я без особых сложностей добрался до центра выдачи аккредитации. Там милые и приветливые волонтеры на нескольких языках мира помогли получить не только все необходимые пропуска, но и даже бесплатный проезд на городском транспорте. Все прошло быстро и приятно, что, конечно же, не могло не радовать. Единственное, в чем трудящимся на благо мирового футбола мальчикам и девочкам нужно прибавить, на мой взгляд, является вопрос информированности. Были моменты, которые потребовали вмешательства сразу 3-4 человек из-за небольшого незнания волонтеров, но это такие мелочи, что их можно запросто устранить в период до Чемпионата Мира в следующем году.Следующая остановка после получения аккредитации - медиацентр. В Казани это большой, можно даже сказать огромный специально выстроенный шатер со всезнающей стойкой информации, рабочей зоной, зоной отдыха, интернет-кафе с бесплатными ноутбуками, специальными сейфами для драгоценных вещей, отдельным рестораном и стойкой технической поддержки. Уровень высший. При этом, чтобы попасть туда, нужно пройти всего лишь один тщательный досмотр, который не вызывает никакого дискомфорта. В таких условиях, уверен, будет рад работать абсолютно любой журналист.К сожалению, из-за удаленности медиацентра от главного входа на стадион не удалось посмотреть, как обстоят дела с проходом на трибуны у болельщиков, но ни в одном разговоре я не слышал жалоб от них. Так что, будем считать, волонтеры и сотрудники "Казань Арены" выполнили свою работу на отлично. Подстать им были и зрители. Счастливые обладатели паспортов болельщика и билета на игру очень живо реагировали на все происходящее на поле, скандировали названия стран и даже запускали волну. Кажется, именно это надо называть футбольным праздником.При этом, скажу вам честно, абсолютно нет никакой разницы, сгоняли ли на трибуны бюджетников или все любители футбола попали на матч по купленным билетам - я видел на стадионе радостные лица практически 35 000 болельщиков, я ощущал эту праздничную атмосферу, я слышал мощный рев во время не только голов, но и обычных малоприметных атак. Что это, если не успешное проведение спортивного мероприятия? И если Константин Генич после матча России с Новой Зеландией говорил, что не чувствует, что происходит что-то грандиозное, то ему надо было срочно ехать в Казань.Конечно, португальцы с мексиканцами постарались, чтобы их игра вышла зрелищной, но это стоит расценивать в том числе, как благодарность от футболистов за роскошную поддержку и истинно футбольную атмосферу. Интересно, кстати, что днем в районе казанского Кремля и центра города болельщиков европейской сборной было больше, но на самом стадионе у поклонников Мексики оказалось полное превосходство. Казалось, эти горячие веселые парни и жгуче-привлекательные девушки абсолютно повсюду - около "Казань Арены", внутри нее, в медиацентре, на комментаторских позициях, в микст-зоне. Должен признаться, они меня влюбили в себя, и теперь я буду всем рекомендовать насладиться хоть каким-то временем в компании с мексиканцами.Тем не менее, в большинстве своем все ждали появления не кого-то из сборной Мексики, а самого главного из сборной Португалии. Пожалуй, еще никогда я столько раз не слышал имени Криштиану и фамилии Роналду. О нем говорили все от мала до велика. Когда он вышел на поле и начал приветственно аплодировать публике, стадион буквально за секунду залился бурным эмоциональным ревом. Еще громче пошумели, когда объявляли стартовый состав и когда Роналду отдавал свои фантастические передачи.Португальский гений наглядно продемонстрировал, что он находится в восхитительной форме, но, будем справедливы, звания лучшего игрока матча, которое ему было присуждено, он вряд ли заслужил. Все-таки тот же Куарежма провел не менее сильную игру. Возможно, Криштиану мешают давление со стороны и мысли о его будущем, ведь совсем не понятно, останется он в "Реале" или нет. Журналисты надеялись хоть что-то выяснить после игры в микст-зоне, но Роналду вышел из раздевалки вместе с пресс-атташе португальской сборной, который более чем четко дал понять, что не надо даже пытаться что-то спросить. Что ж, лучше всего нынешний визит звезды мирового футбола в Казань характеризует эта фотография - тот, кто рядом с ним, счастлив, как это мальчишка, а сам Криштиану задумчив, загадочен и смотрит в необъятную даль.На трибунах, кстати говоря, среди прочего был замечен один интересный плакат. Болельщик сборной Мексики с его помощью утверждал, что CR7 (Криштиану Роналду) меньше, чем CH14 (Чичарито). Не возьмусь судить, верно ли это неравенство, но приведу мнение комментатора местного телеканала ТНВ Александра Нордена, который оказался моим соседом по позиции и заядлым поклонником мексиканской команды. Александр Петрович очень переживал, что Чичарито не видно первые полчаса игры, очень обрадовался, когда он оживился и забил, но как только Роналду получал мяч и разгонял атаку португальцев, всякий раз признавал, что он лучший игрок мира, который в отличие от мексиканцев способен сделать результат одним крайне нестандартным движением ноги.Но, как выяснилось вчера, теперь не только гений футболиста может повлиять на игру. Теперь есть видео ассистент арбитра, который может отменить даже не подозрительный на первый взгляд гол. Рассмотреть офсайд в случае с незасчитанным забитым мячом в исполнении Пепе главному и боковому судьям было очень сложно, но мужчина перед телевизором дал о себе знать и принял верное решение. Введение видеоповторов с этой точки зрения не вызывает дискуссий, но, находясь на стадионе, пока что еще очень непросто понять, что происходит, когда они используются. Так, например, вчера это было дважды, и оба раза все прошло без каких-либо объяснений от судьи или от диктора - забили гол, остановились, свистнули и поехали дальше. Думаю, над улучшением работы данной схемы еще предстоит поработать.Возможно, улучшить в сторону болельщиков можно и некоторые околофутбольные моменты. В частности, цены на еду и напитки на данный момент существенно выше, чем в обычных магазинах. Пол-литровая бутылочка минералки или колы стоит 150 рублей, сэндвич - 200 рублей, а хот-дог - 250 рублей. Правда, стоит отметить, что на матчах Кубка Конфедераций можно спокойно купить алкогольное пиво, что, как известно, радует многих пришедших на футбол людей. Если говорить не о еде, то слегка удивил тот факт, что лифт на стадионе в Казани работает только на подъем - то есть вы сможете спуститься вниз только в том случае, если кто-то приедет наверх. Хорошо, конечно, что не наоборот (спускаться пешком все-таки легче, чем подниматься), но выглядит, скажем так, не совсем привычно.Устранить эти и другие выявленные недостатки представляется вполне возможным. Причем, возможно, уже к следующему матчу Кубка Конфедераций. В целом же еще раз необходимо сделать акцент на том, что футбольный праздник в виде встречи сборной Португалии и сборной Мексики удался на славу практически со всех точек зрения. Волонтеры, сотрудники служб безопасности и сотрудники стадиона, футболисты и болельщики - все заслужили похвалы. И очень хочется верить, что так будет дальше и на Кубке Конфедераций, и на Чемпионате Мира, и, что самое главное, во всех городах-организаторах.