Видеоповторы: начало эры справедливости или убийство футбола?

Пока не все довольны введением видеоповторов в большой футбол.приводит основные мнения защитников и противников нововведения.Когда в чем-то изобретают правила, люди предполагают, что им будут следовать. В футболе изобретение и следование правилам пришли с разрывом в сотню лет – но теперь мы наконец-то видим игру такой, какой она должна быть с самого начала. Если офсайд был, даже миллиметровый – он был. Если мяч пересек линию ворот – он пересек линию ворот.Вчера мы видели справедливые игры с видеоповторами. Вчера вечером камерунцы могли выйти в подтрибунное помещение Открытие арены и завести традиционную шарманку про то, что судья сломал игру, и если бы офсайд увидели, они бы удержали ничью и т.д. Но все было четко по букве закона – и теперь Камерун не может переложить всю ответственность на кого-то еще.Причем ни одно отмененное решение не «сломало» игру, как любят утверждать противники техноологии. Чилийцы все равно победили, португальцы все равно забили первыми. Те, кто был на поле, наконец-то доказывали все игрой, а не спорами с судьей.Забив гол в начале первого тайма в матче Чили – Камерун, номинальные хозяева моментально бросились обниматься и даже продемонстрировали всему футбольному миру домашнюю заготовку празднования. Заполненные поклонниками сборной Чили трибуны «Спартака» ликовали, но на самом деле было ещё рано. Судья совещался с помощниками, а потом и отменил гол. Да, Чили забил во втором, после чего они были вынуждены повторить свою заготовку снова. Стоит ли объяснять, как нелепо это выглядело?Это сильный удар по эмоциональной составляющей футбола. Момент пересечения линии ворот и мгновенная реакция арбитра больше не является показателем. Приходится ждать целую минут, гадать, переживать – и наверняка портить все впечатление от взятия ворот. Подождите, пожалуйста, и порадуйтесь через минуту-две. Это отстой.Конечно, это претензия к реализации, а не сути видеоповторов. Но на данный момент эта неприятность есть. И как её устранить – непонятно.Всё удовольствие вчера укладывалось в 30-40 секунд – темп игры от этого ни разу не просаживался. Чего уж там, профессиональные вратари в концовке матча могут так же долго вводить штрафной – против этого почему-то никто не протестует.Конечно, судейские ошибки часто раздражают, выводят из себя, откровенно бесят. Но порой из этого складываются удивительные истории, запоминающиеся на долгие годы. Например, рука Диего Марадоны, о которой знает даже самый юный любитель футбола. Как же мы будем жить без любви и ненависти к Суарезу и Диего Косте? Это давно стало частью футбола, сильнейшим эмоциональным катализатором.И немного предположений, взгляда в будущее. Например, видеоповторы будут все сильнее проникать в футбол, станут такими же, как и в хоккее. И если мяч будет лететь в ворота, а полевой игрок остановит его рукой, гол сразу же засчитают. И не будет вам пробирающей до мурашек истории матча Уругвай – Гана, когда Суарес остановил сферу рукой на линии ворот, удалился, но спас своих от поражения.Сегодня утром, зайдя на сайт, мы могли бы прочитать заголовок: «Судьи убили Мексику» – Гильерме Очоа». Но вместо этого на главнойвисят обзоры игр и дневник турнира – и там в комментариях никто не изливает потоки ярости.Наконец-то споры о судьях ушли на второй план, а на первый вышел футбол.Совершенно не факт, что они уйдут на второй план. Есть куча моментов, в которых ни журналисты, ни специалисты, ни тренеры, ни болельщики не могу прийти к единому мнению даже после нескольких повторов. Вспомните хотя бы удаление Бикфалви в недавнем матче «Зенит» - «Урал». Так что поводы для скандалов будут возникать, а игроки продолжат валить все на арбитров.Ведь все равно в итоге всё остается на совести главного. Завалили Полоза (как мы видим на повторе, натуральный фол), но судья решил не смотреть повтор, и всё, момент заигран, упущен, нарушение прошло мимо судейского внимания. Повтор тут никак не помог.