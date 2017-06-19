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Бибрас Натхо присоединился к ЦСКА на сборе в Австрии

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо прилетел в Австрию на сбор красно-синих.

"И ещё одно пополнение в Бад-Тацмансдорфе! На сбор #ЦСКАвАвстрии прилетел Бибрас Натхо, который приехал позже из-за игр за сборную", - говорится в твиттере ЦСКА.
Теги: Натхо ЦСКА
Сегодня, 22:42
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