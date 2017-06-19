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Руслан Ротань находится на просмотре в "Славии"

Полузащитник "Днепра" Руслан Ротань может стать игроком чешской "Славии", сообщил в своем Facebook футбольный агент Вячеслав Заховайло.

В понедельник 35-летний футболист прибыл на просмотр в пражский клуб.
Теги: Ротань Славия
Вчера, 23:28
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№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:00) #
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Хохлы своих в Европу тянут ))
Регистрация: 29.08.2016
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