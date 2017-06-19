Руслан Ротань находится на просмотре в "Славии"

Полузащитник "Днепра" Руслан Ротань может стать игроком чешской "Славии", сообщил в своем Facebook футбольный агент Вячеслав Заховайло.В понедельник 35-летний футболист прибыл на просмотр в пражский клуб.