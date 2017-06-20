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ПСВ подписал полузащитника сборной Мексики Ирвинга Лосано

ПСВ подписал полузащитника "Пачуки" и сборной Мексики Ирвинга Лосано, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма сделки пока неизвестна. 21-летний футболист заключил с голландским клубом контракт до лета 2023 года.
Теги: ПСВ Трансферы
Сегодня, 05:31
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