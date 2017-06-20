Мануэл Фернандеш попал в сферу интересов "Фенербахче"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в "Фенербахче", сообщает Tuttomercatoweb.Турецкий клуб намерен купить 31-летнего португальца этим летом.Фернандеш выступает за "Локомотив" с 2014 года, сыграл 74 матча, забил 16 голов и сделал 12 результативных передач.