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Мануэл Фернандеш попал в сферу интересов "Фенербахче"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в "Фенербахче", сообщает Tuttomercatoweb.

Турецкий клуб намерен купить 31-летнего португальца этим летом.

Фернандеш выступает за "Локомотив" с 2014 года, сыграл 74 матча, забил 16 голов и сделал 12 результативных передач.
Теги: Фернандеш Локомотив Фенербахче
Сегодня, 05:41
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№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 08:22) #
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Болеет за:
«Локомотив»
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Регистрация: 23.03.2016
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