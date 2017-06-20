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Данни пообещал дать ответ "Динамо" через несколько дней

Полузащитник Данни известил московское "Динамо" о том, что на днях даст ответ по поводу интереса к нему со стороны "бело-голубых", заявил генеральный директор столичного клуба Евгений Муравьев.

"Данни взял тайм-аут, уехал в Португалию и обещал на днях нам ответить (по поводу возможного контракта). У "Динамо" есть к нему определенный интерес", - цитирует Муравьева "Р-Спорт".
Теги: Динамо Данни
Сегодня, 09:58
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:10) #
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ЗП, чемоданами платить будете?


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Регистрация: 29.08.2007
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