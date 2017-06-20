Гус Хиддинк: я как раз подумал – а где Шатов?

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк отметил, что его удивило отсутствие полузащитника Олега Шатова в составе национальной команды на Кубке конфедераций.– Кстати, а я как раз думал – где Шатов?– Могу судить только о том времени, когда работал с ним и видел каждый день. Действительно, очень любил Шатова и его стиль. Тем более Олег мог выходить на нескольких позициях. Парень свежо мыслил! В минувшем сезоне за ним не следил, поэтому мне сложно что-то сказать.В любом случае главный тренер имеет полное право оценивать готовность игрока перед турниром. Тут ведь еще важно, какой выбор у тебя есть на том или ином месте. Бывает, что на одно и то же есть три хороших кандидата, и кем-то приходится жертвовать.