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Гус Хиддинк: я как раз подумал – а где Шатов?

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк отметил, что его удивило отсутствие полузащитника Олега Шатова в составе национальной команды на Кубке конфедераций.

– Для вас неожиданность, что в составе нет Шатова и Кокорина? Первого, помню, вы очень любили и хвалили по периоду вашей совместной работы в "Анжи".

– Кстати, а я как раз думал – где Шатов?

– Провел неважный сезон, который усложнили непростые отношения с Мирчей Луческу.

– Могу судить только о том времени, когда работал с ним и видел каждый день. Действительно, очень любил Шатова и его стиль. Тем более Олег мог выходить на нескольких позициях. Парень свежо мыслил! В минувшем сезоне за ним не следил, поэтому мне сложно что-то сказать.

В любом случае главный тренер имеет полное право оценивать готовность игрока перед турниром. Тут ведь еще важно, какой выбор у тебя есть на том или ином месте. Бывает, что на одно и то же есть три хороших кандидата, и кем-то приходится жертвовать.

СЭ
Теги: Хиддинк Сборная России Шатов
Сегодня, 09:59
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7
(1)
№7 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Шатов неплохой футболист,лишь только перебарщивает в возне с мячом и тем самым помогая обороняющей команде.Копия Данни.
Регистрация: 9.08.2015
№6 Написал: Хороший Мукунка (Сегодня, 11:15) #
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Шатов - очередной талант загубленный болотными газами. Сколько их уже было таких...
Регистрация: 8.06.2017
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 10:50) #
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Игроки уровня Файзулина сборной не нужны.
Регистрация: 7.05.2017
№4 Написал: NoRotten (Сегодня, 10:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: gya456
думаю он должен был быть в сборной и усилил бы её однозначно!

Он не играл долго. Какой он сейчас - сам черт не знает


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Гнилой город, гнилые игроки, гнилая команда(с)
Регистрация: 20.06.2017
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 10:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Тут ведь еще важно, какой выбор у тебя есть на том или ином месте. Бывает, что на одно и то же есть три хороших кандидата, и кем-то приходится жертвовать.

это точно не про нас
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:14) #
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Цитата: gya456
Тоже был в полном недоумении, когда узнал что Шатова нет, думаю он должен был быть в сборной и усилил бы её однозначно!

если сборная сыграет нормально, значит Стас прав и Шатов не нужен.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 10:08) #
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Болеет за:
ЦСКА
Тоже был в полном недоумении, когда узнал что Шатова нет, думаю он должен был быть в сборной и усилил бы её однозначно!


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ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009
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