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Фанаты "Милана" объяснили, почему недовольны Джанлуиджи Доннаруммой

Фанаты "Милана" объяснили, почему было решено провести акцию против голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы.

Во время матча молодежного чемпионата Европы - 2017 юного стража ворот забросали фальшивыми долларовыми купюрами.

"До следующего матча "Милана" остался еще как минимум месяц, а мы не знаем, сыграет ли Доннарумма в воротах команды еще хотя бы раз. Фанаты испытывают обиду.

Он целовал эмблему клуба и говорил, что "Милан" - в его сердце, а потом не захотел продлевать контракт. Для всех нас этот поступок - серьезное преступление", - цитирует представителя фанатов "Газета.ru" со ссылкой на Football Italia.
Теги: Милан Доннарумма
Сегодня, 10:18
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№1 Написал: NoRotten (Сегодня, 10:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ф Зенытик. К Бздюбе под крыло - там таких крыс любят


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Гнилой город, гнилые игроки, гнилая команда(с)
Регистрация: 20.06.2017
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