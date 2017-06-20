Курбан Бердыев занял 36-е место в рейтинге топ-50 тренеров, Массимо Каррера - 44-й

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг 50 лучших тренеров мира 2017-го года.36-е место рейтинга занял главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев, который выступал с "Ростовом" в Лиге чемпионов и дошел до 1/8 финала турнира Лиги Европы, уступив "Манчестер Юнайтед".На 44-м месте расположился главный тренер "Спартака" итальянец Массимо Каррера, который в минувшем сезоне стал чемпионом с красно-белыми.На данный момент изданием опубликованы специалисты, расположившиеся с 50-го по 36-е место.