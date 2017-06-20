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Курбан Бердыев занял 36-е место в рейтинге топ-50 тренеров, Массимо Каррера - 44-й

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг 50 лучших тренеров мира 2017-го года.

36-е место рейтинга занял главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев, который выступал с "Ростовом" в Лиге чемпионов и дошел до 1/8 финала турнира Лиги Европы, уступив "Манчестер Юнайтед".

На 44-м месте расположился главный тренер "Спартака" итальянец Массимо Каррера, который в минувшем сезоне стал чемпионом с красно-белыми.

На данный момент изданием опубликованы специалисты, расположившиеся с 50-го по 36-е место.


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Теги: Каррера Бердыев
Сегодня, 12:32
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25
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№25 Написал: NoRotten (Сегодня, 14:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Орик
Вы же на прямую в группу попали теперь, уже достижение.))

Именно. Ибо обогнали по пути кабинетных, которых судьи в 24 матчах из 30 вытягивали. А мы - все равно обогнали гнилых


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Гнилой город, гнилые игроки, гнилая команда(с)
Регистрация: 20.06.2017
№24 Написал: Батька (Сегодня, 14:34) #
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Луческу в топе по зарплате =))
Регистрация: 9.09.2016
№23 Написал: Орик СПб (Сегодня, 14:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nami-sv
За Курбана сыгрпла ЛЧ.Наш тренер был лишён возможности показать свою работу в Европе.В следующем сезоне уже будет впереди.

Конечно, конечно. Вы же на прямую в группу попали теперь, уже достижение.))
Регистрация: 11.10.2012
№22 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:18) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
За Курбана сыгрпла ЛЧ.Наш тренер был лишён возможности показать свою работу в Европе.В следующем сезоне уже будет впереди.
Регистрация: 9.08.2015
№21 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:10) #
  • +1
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Цитата: Blessing
Он в спартаковских списках, в первой десятке.

это да
Регистрация: 7.12.2016
№20 Написал: NoRotten (Сегодня, 14:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Он в спартаковских списках

Ну значит, в мировых тоже, т.к. Спартак - топ-клуб. Не зря сразу в первую корзину в ЛЧ попал. Это же не болотный табор


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Гнилой город, гнилые игроки, гнилая команда(с)
Регистрация: 20.06.2017
№19 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:05) #
  • +1
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а наш-то за один сезон топом стал, ипать-колотить б/к и дальше будет,наследующий год в двадцатку попадет stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 7.12.2016
№18 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:02) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
а где черчесов?

Он в спартаковских списках, в первой десятке.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№17 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:40) #
  • 0
  •  (0)

а где черчесов?
Регистрация: 7.12.2016
№16 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 13:15) #
  • +1
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Носяру обидели.
Регистрация: 24.11.2016
№15 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 13:13) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: syamtomov
Цитата: Red_Dragon
но уже не в спартаке smile

Ага. В "Тосно". laughing

вот когда обыграете Тосно, тогда и будете хрюкать. Забыл что ли как они вас с позором вышибли из Кубка? smile
Регистрация: 18.03.2017
№14 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:10) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
для первого успешного года как гл.тренер неплохо неплохо! продолжай Массимо..


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№13 Написал: NoRotten (Сегодня, 13:07) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
В прошлом году Курбан был на 46, Слуцкий на 43. Карреры там вообще не лежало)))

А сейчас Шлюцкий пошел на повышение при помощи чудодейственного пендаля - и так высоко вознесся, что из рейтинга на*уй улетел.
ПиСи: Пончик, сам этого не поняв, сказал, фактически - очень странно, что в прошлом году Карары в рейтинге не было, даже учитывая то, что в прошлом сезоне он был ассистентом, а не ГТ. Шурик так высоко ценит талант Кареры, что понимает, Карера даже в роли ассистента - лучше многих ГТ сборной Большого Театра stuck_out_tongue_closed_eyes

Цитата: -Invader-
Да уж повыше

В космос улетел на пердачной тяге? Пингвинов потренировал, полетел искать сборную джедаев. Жидаев тренировал, теперь на джедайщину потянуло пЭдиатра


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Гнилой город, гнилые игроки, гнилая команда(с)
Регистрация: 20.06.2017
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:58) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
А у нас по итогам сезона Каррера лучший, так кого обманываем???????????


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№11 Написал: zzzzz (Сегодня, 12:52) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: -Invader-
В прошлом году Курбан был на 46, Слуцкий на 43. Карреры там вообще не лежало)))

Гинер много за что проплатил, но пальцев уже жалко.
Регистрация: 17.03.2017
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:51) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Red_Dragon
но уже не в спартаке smile

Ага. В "Тосно". laughing
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:49) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
"...Британское издание FourFourTwo......"

Вот именно "издание". По данным УЕФА Бердыев в 20-ке.
Регистрация: 16.05.2017
№8 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 12:44) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: syamtomov
Британское издание FourFourTwo составило рейтинг 50 лучших тренеров мира 2017-го года.

В общем-то всё правильно, что Бердыев ПОКА выше Массимо.
Каррера - начинающий ГТ.
Хоть и талантливый.

Ещё не только обойдёт Бердыева, но и место в тройке забронирует.

но уже не в спартаке smile
Регистрация: 18.03.2017
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 12:43) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
а где же картофельный гений, бульбаш Гончар?
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 12:41) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: петя365
На каком тогда Слуцкий - на двадцатом ?

на первом -
на Северном Ледовитом океане,
его вперел пропустили пингвины из уважения smile


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: петя365 (Сегодня, 12:40) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: ММВ
даже повыше, учитываю что он сделал с Ростовом

Неужели даже поварих и водителей ?
Просто гигант туркменского секаса ))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:40) #
  • +1
  •  (7)
online

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг 50 лучших тренеров мира 2017-го года.

В общем-то всё правильно, что Бердыев ПОКА выше Массимо.
Каррера - начинающий ГТ.
Хоть и талантливый.

Ещё не только обойдёт Бердыева, но и место в тройке забронирует.
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:38) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Я думаю даже повыше, учитываю что он сделал с Ростовом


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№2 Написал: петя365 (Сегодня, 12:36) #
  • -5
  •  (7)

На каком тогда Слуцкий - на двадцатом ?
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: NoRotten (Сегодня, 12:35) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
smiley
А где же мегапончик? В Макдональдсе?


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Гнилой город, гнилые игроки, гнилая команда(с)
Регистрация: 20.06.2017
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