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Мемфис Депай и Квинси Промес записали рэп-трек (видео)

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай и полузащитник "Спартака" Квинси Промес записали совместный трек.

Голландские футболисты опубликовали в Инстаграме небольшую часть клипа на песню. Официальный релиз клипа запланирован на 23 июня.

ВИДЕО - здесь
Теги: Промес Депай
Сегодня, 12:59
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№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:38) #
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SHIGA,
Реп он такой! Молодцы,хоть и реп я не люблю!
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:06) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
понторезы


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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