Мемфис Депай и Квинси Промес записали рэп-трек (видео)

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай и полузащитник "Спартака" Квинси Промес записали совместный трек.Голландские футболисты опубликовали в Инстаграме небольшую часть клипа на песню. Официальный релиз клипа запланирован на 23 июня.